Происшествия
сегодня, 10:56
В Липецке собака застряла в заборе
Пса выручали из беды спасатели
Сегодня в Липецке на улице 3 Сентября спасателям пришлось вызволять из заточения собаку. Пес каким-то образом забрался на верх забора ограждающего территорию тракторного завода, и застрял головой в дырке, прямо под колючей проволокой-егозой.
Пса из беды выручали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Пса из беды выручали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Всю картину испортили
Лиса
!!!
Тобик
Тобик
???