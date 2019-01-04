В Липецке собака застряла в заборе

Пса выручали из беды спасатели

Сегодня в Липецке на улице 3 Сентября спасателям пришлось вызволять из заточения собаку. Пес каким-то образом забрался на верх забора ограждающего территорию тракторного завода, и застрял головой в дырке, прямо под колючей проволокой-егозой.



Пса из беды выручали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка.



