Происшествия

сегодня, 10:56

В Липецке собака застряла в заборе

6 1431
#собака #забор
В Липецке собака застряла в заборе

Пса выручали из беды спасатели

Сегодня в Липецке на улице 3 Сентября спасателям пришлось вызволять из заточения собаку. Пес каким-то образом забрался на верх забора ограждающего территорию тракторного завода, и застрял головой в дырке, прямо под колючей проволокой-егозой.

Пса из беды выручали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка.

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#собака #забор

Комментарии (6)

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Всю картину испортили

14 минут назад
Это инсталляция такая была хоть как-то украшавшая этот серый район
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Лиса

15 минут назад
Спасибо. Может хоть доброта спасет этот несчастный мир?
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!!!

22 минуты назад
преданные с в голоде и в холоде будут с хозяином не то что кошки и все остальные животные с человеком ради пищи и тепла!
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Тобик

26 минут назад
До Нового Года я шнырял в эту дырку со свистом ,А после новогодних застольев походу потолстел Не рассчитал свои габариты МЧС-процветания вам-гав-гав
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Тобик

46 минут назад
Спасибо-я вам очень благодарен. Погнал дальше кошек гонять
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???

56 минут назад
Сам залез??? Липецкие выродки, наверно, издевались!
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