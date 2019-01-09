19 случаев «белой горячки» зарегистрированы в Липецке за новогодние каникулы

Один человек умер от перепоя.

Па данным ГУЗ «ЛОНД» в наркологическую службу Липецка с 1 по 8 января обратилось 377 человек с жалобами на здоровье, связанными с неумеренным потреблением алкоголя в праздники.



Из общего числа обратившихся проявления «белой горячки» зафиксированы у 19 пациентов.



- Это не так уж много, такое же количество, как и за новогодние праздники 2018 года, - говорит главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин. - Статистика не растет — и это уже хорошо. Достаточно вспомнить 2008-2010 годы, когда число липчан с проявлениями «белой горячки» в первую праздничную неделю достигало 30 и даже 40 человек. Максимальное количество обращений всегда приходится на 3, 4, 5 января.



Каждый из обратившихся получил помощь по ситуации: капельницы, сеансы психотерапии.

Подавляющее большинство обратившихся — мужчины, женщин всего процентов 8. В числе «праздничных» пациентов этого года нет стоящих учете в ЛОНД.



- Больше половины обратившихся пришли к нам добровольно и это нас, врачей, очень радует, - расказал GOROD48 Михаил Коростин. - В этом мы видим плоды и нашей работы по пропаганде трезвого образа жизни. Люди более сознательно относятся к своей жизни и здоровью. К тому же , почему бы не обратиться к специалистам, чтобы восстановить здоровье, если можно сделать это анонимно — а мы даем нашим пациентам такую возможность.



Михаил Коростин замечает, что особо тяжелых случаев в этом году у пациентов почти не было, но один человек из поступивших в эти дни все уже от алкогольного злоупотребления умер.



По словам главврача,в прошлом году умерло в новогодние праздники три человека, в 2017 — четыре человека. Но и эта статистика идет на убыль: в 2010-2012 годах врачи констатировали по 8-10 смертей среди «новогодних» пациентов.



- Возможно, снижение этой статистики связано и с тем, что люди меньше пьют, и с тем, что употребляют более качественный алкоголь, - говорит Михаил Коростин.