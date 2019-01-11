Общество
53 минуты назад
Олег Хомутинников разработал законопроект о возможности самовыдвижения в губернаторы
11 308
Мятежный депутат областного Совета уже интересуется у липчан, как ему идти на выборы.
Сегодня внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников внес в областной парламент доработанный им законопроект о выборах главы областной администрации, предусматривающий самовыдвижение кандидатов.
- Я предлагаю разрешить участие в выборах не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам. В моем законопроекте указано, что для этого такому кандидату необходимо собрать 5 тысяч подписей липчан. Также я предлагаю снизить муниципальный фильтр с 7 до 5 процентов, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Олег Хомутинников, который избрался в областной Совет по спискам ЛДПР, а потом был исключен из партии "за предательство" (позже он вступил в общественное движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия"), еще в прошлом году заявил, что будет баллотироваться на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».
На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно. И сейчас Олег Хомутинников надеется на то, что дорогу к креслу губернатора ему проторит его законопроект. И, возможно, в областном Совете поддержат мятежного депутата, если врио губернатора Игорь Артамонов также пойдет на выборы самовыдвиженцем.
В своем телеграмм-канале Олег Хомутинников уже спросил у подписчиков, как ему идти на выборы? 51% из тех, кто ответил на вопрос, советуют ему идти в губернаторы именно самовыдвиженцем.
Кстати, Олег Хомутинников уже пообещал, что если выиграет выборы, то привлечет для решений городских проблем Илона Маска. Мол, скоростной подземный тоннель для автотранспорта можно построить не только в Лос-Анджелесе, но и полумиллионным Липецке. А деньги на реализацию проекта он намерен взять у Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина, бизнесменов, проживающих за рубежом.
- Я предлагаю разрешить участие в выборах не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам. В моем законопроекте указано, что для этого такому кандидату необходимо собрать 5 тысяч подписей липчан. Также я предлагаю снизить муниципальный фильтр с 7 до 5 процентов, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Олег Хомутинников, который избрался в областной Совет по спискам ЛДПР, а потом был исключен из партии "за предательство" (позже он вступил в общественное движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия"), еще в прошлом году заявил, что будет баллотироваться на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».
На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно. И сейчас Олег Хомутинников надеется на то, что дорогу к креслу губернатора ему проторит его законопроект. И, возможно, в областном Совете поддержат мятежного депутата, если врио губернатора Игорь Артамонов также пойдет на выборы самовыдвиженцем.
В своем телеграмм-канале Олег Хомутинников уже спросил у подписчиков, как ему идти на выборы? 51% из тех, кто ответил на вопрос, советуют ему идти в губернаторы именно самовыдвиженцем.
Кстати, Олег Хомутинников уже пообещал, что если выиграет выборы, то привлечет для решений городских проблем Илона Маска. Мол, скоростной подземный тоннель для автотранспорта можно построить не только в Лос-Анджелесе, но и полумиллионным Липецке. А деньги на реализацию проекта он намерен взять у Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина, бизнесменов, проживающих за рубежом.
11 308
избиратель
А теперь
Перри Мэйсон
Павел Иванович
ПУТИЛИН
???)
Олежку
люси
Гость
Молодец!