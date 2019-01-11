Общество

53 минуты назад

Олег Хомутинников разработал законопроект о возможности самовыдвижения в губернаторы

11 308
#Олег Хомутинников
Олег Хомутинников разработал законопроект о возможности самовыдвижения в губернаторы

Мятежный депутат областного Совета уже интересуется у липчан, как ему идти на выборы.

Сегодня внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников внес в областной парламент доработанный им законопроект о выборах главы областной администрации, предусматривающий самовыдвижение кандидатов.

- Я предлагаю разрешить участие в выборах не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам. В моем законопроекте указано, что для этого такому кандидату необходимо собрать 5 тысяч подписей липчан. Также я предлагаю снизить муниципальный фильтр с 7 до 5 процентов, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.

Олег Хомутинников, который избрался в областной Совет по спискам ЛДПР, а потом был исключен из партии "за предательство" (позже он вступил в общественное движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия"), еще в прошлом году заявил, что будет баллотироваться на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».

На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно. И сейчас Олег Хомутинников надеется на то, что дорогу к креслу губернатора ему проторит его законопроект. И, возможно, в областном Совете поддержат мятежного депутата, если врио губернатора Игорь Артамонов также пойдет на выборы самовыдвиженцем. 

В своем телеграмм-канале Олег Хомутинников уже спросил у подписчиков, как ему идти на выборы? 51% из тех, кто ответил на вопрос, советуют ему идти в губернаторы именно самовыдвиженцем.

Кстати, Олег Хомутинников уже пообещал, что если выиграет выборы, то привлечет для решений городских проблем Илона Маска. Мол, скоростной подземный тоннель для автотранспорта можно построить не только в Лос-Анджелесе, но и полумиллионным Липецке. А деньги на реализацию проекта он намерен взять у Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина, бизнесменов, проживающих за рубежом. 
11 308
#Олег Хомутинников

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

избиратель

2 минуты назад
тебе Олежек в сельском совете вряд ли люди место депутата доверят, а ты собираешься в губернаторы???!!! Совсем сдвинулся после встречи с Гудковым???
ответить

А теперь

3 минуты назад
ПУТИЛИН, даж Могарыч от него за все добро не дождётесь!
ответить

Перри Мэйсон

3 минуты назад
А что мешает пойти от Партии перемен?
ответить

Павел Иванович

4 минуты назад
ПУТИЛИН, вы зачем его судили? Пиар ему забесплатно делали? Разрекламировали его-а теперь в Губеры собрался))) сегодня-а завтра в президенты! Облисовет сделал Олега знаменитым человеком)
ответить

ПУТИЛИН

9 минут назад
Просто, Самокритично. Зря Вы так про себя.
ответить

???)

11 минут назад
люси, нормальный вид. У королёва был лучше ?)) или Вам плешивый нравиться ?_)
ответить

Олежку

21 минуту назад
В президенты! Он 100 проц согласится)))
ответить

люси

21 минуту назад
Вначале постригитесь. Это первое... а дальше... господин * - Вы напоминаете цыгана на базаре. Удивляюсь как Вы пополи в депутаты. Или как у Петра - главное вид придурковатый, дабы не смущать начальство.
ответить

Гость

22 минуты назад
Не надо автору законопроекта на выборы ходить. Руководить областью должны специалисты, а не чудаки. Мы уже посмотрели в свое время на такого мастера на все руки Купцова.
ответить

Молодец!

23 минуты назад
ЕдРо - в помойное ведро!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Насколько увеличилась в январе пенсия 355 тысяч липецких пенсионеров?
#пенсии #Пенсионный фонд #Точка зрения
Насколько увеличилась в январе пенсия 355 тысяч липецких пенсионеров?

10 минут назад

Общество
ВАЗ врезался в трамвай
#ДТП #авария
3
ВАЗ врезался в трамвай

36 минут назад

Общество
За сутки в Липецкой области выпало 13% месячной нормы осадков
#снегопад
3
За сутки в Липецкой области выпало 13% месячной нормы осадков

59 минут назад

Общество
Снег на дорогах области убирают 166 единиц спецтехники
#снегопад
8
Снег на дорогах области убирают 166 единиц спецтехники

сегодня, 15:41

Общество
Взялись рьяно: киоск, в котором подпольно продавали водку, снесли
#Киоск #торговля
6
Взялись рьяно: киоск, в котором подпольно продавали водку, снесли

сегодня, 15:24

Общество
Липчане не могут добиться устранения 5-метровых сосулек
#сосульки #ЖКХ #жалоба
8
Липчане не могут добиться устранения 5-метровых сосулек

сегодня, 15:20

Общество