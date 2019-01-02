Происшествия

40 минут назад

Ельчанина покусал в бане алабай-контролер

7 925
#собака #нападение
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Ельчанина покусал в бане алабай-контролер

Волкодав дежурит на входе, чтобы посетители бани не сбежали, не оплатив услугу

В елецком сообществе горожанка рассказала, что случилось с ее приятелем при посещении бани.

«Сегодня с друзьями решили на январские праздники сходить попариться. Не прошло и часа как мой приятель захотел выйти покурить, но приоткрыв дверь он столкнулся с огромным кобелем (алабай).

Слава Богу, он лишь слегка приоткрыл дверь, как он сразу же вцепился ему в ногу, и чудом смог отбиться и закрыть дверь. Как позже выяснилось, хозяева специально выпускают это чудо-кабелину, что бы она не отпускала не расплатившихся клиентов, причём нас никто не предупреждал, хоть бы табличку на двери повесили.

Больше всего удивило то, как хозяева хладнокровно отреагировали на это происшествие, заявив: «Ну и что здесь такого, это уже не впервые, решайте вопрос через суд….»

Как позже выяснилось, за это им грозит всего лишь административный штраф. Итог, 2 часа в травмпункте и вместо выходных ему предстоит недели лечения и куча прививок от бешенства»

Фото: vk.com/wall-103826879_90633

7 925
#собака #нападение
1

Комментарии (7)

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Умный чукща

7 минут назад
Хорошо хоть ногу , а если бы между них
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Сжечь пора эту баню на кер!

15 минут назад
Алабая отравить!
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Сжечь пора эту на Кер!

16 минут назад
Алабая отравить!
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Гость

16 минут назад
Любую собаку можно научить и добру и злу, а вот хозяин в ответе за неё...наказать хозяина по полной, пусть даже через суд, пусть будет уроком для будущего
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Мазар

17 минут назад
За такое отношение хозяев собаке собачья смерть
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Мария

27 минут назад
Алабаи - добрейшей души собаки.
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123

30 минут назад
ужас ужас ужас а вы убиваете без обидных дворняг которые даже в голод не укусят вас и ваших детей все это делают домашние псы которых вы держали а когда нашли им замну выкинули на улицу вот они и злые дворняги же не нападают
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