Ельчанина покусал в бане алабай-контролер

Волкодав дежурит на входе, чтобы посетители бани не сбежали, не оплатив услугу

В елецком сообществе горожанка рассказала, что случилось с ее приятелем при посещении бани.

«Сегодня с друзьями решили на январские праздники сходить попариться. Не прошло и часа как мой приятель захотел выйти покурить, но приоткрыв дверь он столкнулся с огромным кобелем (алабай).

Слава Богу, он лишь слегка приоткрыл дверь, как он сразу же вцепился ему в ногу, и чудом смог отбиться и закрыть дверь. Как позже выяснилось, хозяева специально выпускают это чудо-кабелину, что бы она не отпускала не расплатившихся клиентов, причём нас никто не предупреждал, хоть бы табличку на двери повесили.

Больше всего удивило то, как хозяева хладнокровно отреагировали на это происшествие, заявив: «Ну и что здесь такого, это уже не впервые, решайте вопрос через суд….»

Как позже выяснилось, за это им грозит всего лишь административный штраф. Итог, 2 часа в травмпункте и вместо выходных ему предстоит недели лечения и куча прививок от бешенства»

Фото: vk.com/wall-103826879_90633