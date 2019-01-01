Происшествия

26 минут назад

Буккроссинг споткнулся на «Университетском»

2 398
#ванадализм
Буккроссинг споткнулся на «Университетском»

Не пережил новогоднюю ночь уличный книжный шкаф

В микрорайоне "Университетский" продолжается подсчет "потерь" после новогодней ночи.

Как уже сообщал GOROD48, ночью ребенок получил ожог лица от неудачно запущенного фейерверка.

Теперь жители района обнаружили раскуроченным уличный книжный шкаф "Возьми книгу с собой".

Одна из жительниц сообщает, что собрала все книги, и отдаст тем, кто пожелает.

Фото: vk.com

2 398
#ванадализм

Комментарии (2)

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Ахаха

1 минуту назад
..., там элитная быдлятина. Будьте компетентны. Ахаха...
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...

4 минуты назад
Университетский, Европейский, Елецкий быдлятина позаехала и все им не так. Тьфу...
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