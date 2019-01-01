Происшествия
26 минут назад
Буккроссинг споткнулся на «Университетском»
2 398
Не пережил новогоднюю ночь уличный книжный шкаф
В микрорайоне "Университетский" продолжается подсчет "потерь" после новогодней ночи.
Как уже сообщал GOROD48, ночью ребенок получил ожог лица от неудачно запущенного фейерверка.
Теперь жители района обнаружили раскуроченным уличный книжный шкаф "Возьми книгу с собой".
Одна из жительниц сообщает, что собрала все книги, и отдаст тем, кто пожелает.
Фото: vk.com
Как уже сообщал GOROD48, ночью ребенок получил ожог лица от неудачно запущенного фейерверка.
Теперь жители района обнаружили раскуроченным уличный книжный шкаф "Возьми книгу с собой".
Одна из жительниц сообщает, что собрала все книги, и отдаст тем, кто пожелает.
Фото: vk.com
2 398
Ахаха
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