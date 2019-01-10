Общество

46 минут назад

Липчане жалуются в мэрию на сосульки

4 406
#сосульки
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Липчане жалуются в мэрию на сосульки

Тревогу за жизнь и здоровье горожан у департамента ЖКХ мэрии вызывают дома, жильцы которых выбрали непосредственный способ управления.

В Липецке установилась погода, способствующая возникновению сосулек. С крыш жилых домов и зданий порой свисают колонны длиной в два-три этажа, которые весят по сотне и более килограммов. И ситуация тревожит как горожан, так и администрацию Липецка.

- По указанию главы Липецка Сергея Иванова мы организовали дежурство на новогодние праздники с целью своевременной реакции на жалобы горожан. С 1 по 8 января в департамент ЖКХ администрации Липецка поступило более ста обращений от граждан. Результат мониторинга показал, что наибольшее количество домов с сосульками находятся в центральной части города - по улицам Желябова, Советской, Пушкина, Циолковского, Терешковой, Космонавтов, Гагарина. Жалобы на опасную наледь, грозящую упасть на головы людей, поступали также с Сокола, района Опытной станции, Сырского рудника, поселка Силикатного завода. Наибольшее количество нареканий вызвали дворовые территории, обслуживающиеся управляющими компаниями «Единый город», ЦКО, «Звездная», ГУК «Центральная Л», - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.

В департаменте ЖКХ мэрии говорят о том, что удаление наледи производится управляющими организациями с привлечением автовышек и профессиональных альпинистов. Опасные места огораживаются с помощью сигнальных лент, размещаются предупреждающие надписи.

- Заявки граждан по уборке улиц частного сектора переданы в МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Устранение всех выявленных замечаний на контроле у председателя департамента ЖКХ, надзорных органов - ГЖИ и городского управления административно-технического контроля, - говорит председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.

Тревогу за жизнь и здоровье горожан у департамента ЖКХ мэрии вызывают дома, жильцы которых выбрали непосредственный способ управления. Особенно критической сложилась ситуация на улицах Нестерова и Качалова.

- Люди, проголосовавшие за такой способ управления, обязаны либо самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций убирать наледь с крыш. Департамент ЖКХ разместит напоминание об этом на информационных стендах многоквартирных домов, не выбравших способ управления об обязанности осуществления зимней уборки. Если предупреждения будут проигнорированы, мэрия найдет возможности убрать сосульки самостоятельно, а расходы взыщет через суд с жильцов таких домов, - сказал Михаил Щербаков.

В этом году в Липецке пока не было ЧП с падавшими на людей сосульками. А в прошлом году 11 декабря глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком у ТРЦ "Ноябрьский". Малыша с ушибами мягких тканей отправили в больницу.
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#сосульки
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Комментарии (4)

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Липчанин

18 минут назад
Да жильцы самостоятельно могли бы посбивать большую часть наледи со своих балконов!!!!дождались пока они по 2 метра выростут!!! А при капремонтах домов не закладывается греющий кабель в желоб для слива воды,он перемерзает и вот вам сосульки по 2 этажа
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ТАК

23 минуты назад
нарушают технологию . не утепляют кровлю. капремонт делают исключительно гасторбайтеры.
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ТАК

25 минут назад
бывает после не качественного капремонта кровли
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Гостья

28 минут назад
Никто ничего не сбивает и не чистит.Одна ложь и пустословие.Ждут пока кого-нибудь убьет.
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