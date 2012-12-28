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Происшествия
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35 минут назад
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21-летнего липчанина оштрафовали за запуск беспилотника на улице Катукова
За это предусмотрена административная ответственность.
Ограничения на запуск беспилотников в Липецкой области действуют с 26 мая 2023 года. Тогда областной оперативный штаб ввел полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Исключения сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.
Для граждан за это предусмотрена административная ответственность и штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.
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