Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку

Нас ждут похолодание, ролибол, кино под открытым небом и молитвы за успехи учащихся.

Солнце палило вовсю лишь несколько дней, а сегодня станет заметно прохладнее от +23 до +25 градусов, но по-прежнему без преимущественно осадков.









- ул. Ярославская, 19.









– пер. Ушакова, 1, 3, 5.









Ещё в позапрошлом и начале прошлого века считался одним из главных дней года. В деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Можно вспомнить рассказ «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.









А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Две автозаправочные станции «Лукойл» приостановили свою работу в Липецке – в районе ТЦ «Малибу» и на кольце Трубного завода. На закрытие бензоколонок обратили внимание автомобилисты.





Официальных комментариев не поступало, как и указаний сроков возобновления работы, в чатах пишут о ремонте оборудования.













Напомним, по правилам, действующим в Липецкой области, сегодня залить горючее в бак имеют права автомобилисты, чьи номера машин начинаются с нечётных цифр – 1, 3, 5, 7, 9. Остальным придётся ждать до четверга, 20 августа.

Встречаются возле дома на проспекте Победы, 93а и побегут в гору по Верхнему парку. Это еженедельное мероприятие называется у энтузиастов «Высокой средой».













Фото vk.ru/runsmile48





Китайский теннис

В 18:30 возле малой сцены в Быхановом саду состоится занятие для всех желающих по ролиболу (6+).









Вы спросите – зачем куда-то вести ребёнка, если устроить просмотр можно и дома на любом телевизоре или телефоне? Но здесь малыши будут общаться между собой, а после просмотра их ещё ждёт развивающая литературная игра.









Кадр из мультика

В 15:30 – занятие по росписи деревянных ложек (6+).









В 16:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) приглашают ребятишек 7-12 лет на мероприятие «Шёпот кубиков» (6+).





В программе — настольные и подвижные игры, интерактивные задания и новые игровые открытия. Точный список настольных игр пока держат в секрете.









Фото vk.ru/childbook_lipetsk





Молебен













В 17:30 в библиотеке им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) пройдёт занятие для подростков по английскому языку (16+).









Женщинам идея понравилась особенно: за неё высказались 70% против 60% у мужчин. Среди молодёжи до 35 лет уровень поддержки составил и вовсе 73%.







