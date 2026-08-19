Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Общество
2015
сегодня, 07:00
8
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Нас ждут похолодание, ролибол, кино под открытым небом и молитвы за успехи учащихся.
Солнце палило вовсю лишь несколько дней, а сегодня станет заметно прохладнее от +23 до +25 градусов, но по-прежнему без преимущественно осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 8 Марта, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34;
- ул. Водопьянова, 38, 39, 41.
- ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а;
- ул. М. Светлова, 31;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Советская, 68;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- ул. Ярославская, 19.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 перекроют холодную воду:
– ул. 15-й микрорайон, 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 35б;
– ул. Водопьянова, 23;
– ул. Гайдара 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15;
– ул. Исполкомовская, 7;
– ул. Луначарского, 1;
– ул. О. Городовикова, 11;
– ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
– ул. Рябиновая;
– ул. Солнечная;
– ул. Циолковского;
– ул. Юрия Смирнова;
– пер. Ушакова, 1, 3, 5.
Яблочный спас
Сегодня православные празднуют Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (по старому стилю 6 августа). На Руси этот праздник известен как Яблочный Спас, он же – Второй Спас (после Медового Спаса).
Ещё в позапрошлом и начале прошлого века считался одним из главных дней года. В деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Можно вспомнить рассказ «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.
В этот день устраивали ярмарки яблок, а люди, имевшие сады, считали своим долгом угостить плодами больных, нищих и т.д. Нарушивших этот обычай считали людьми непорядочными. А ещё считалось, что после Яблочного спаса ночи становились по-настоящему холодными.
Пробки
«Яндекс-карты» всегда вовремя предупредят о заторах и помогут избежать дорожных ловушек.
Бензин
А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Минус две заправки?
Две автозаправочные станции «Лукойл» приостановили свою работу в Липецке – в районе ТЦ «Малибу» и на кольце Трубного завода. На закрытие бензоколонок обратили внимание автомобилисты.
Официальных комментариев не поступало, как и указаний сроков возобновления работы, в чатах пишут о ремонте оборудования.
Напомним, по правилам, действующим в Липецкой области, сегодня залить горючее в бак имеют права автомобилисты, чьи номера машин начинаются с нечётных цифр – 1, 3, 5, 7, 9. Остальным придётся ждать до четверга, 20 августа.
А бегунам всё нипочём!
В 19:00 участники клуба «Беги и улыбайся», не страдающие от дефицита горючего, приглашают липчан побегать по родному городу (16+).
Встречаются возле дома на проспекте Победы, 93а и побегут в гору по Верхнему парку. Это еженедельное мероприятие называется у энтузиастов «Высокой средой».
Фото vk.ru/runsmile48
Китайский теннис
В 18:30 возле малой сцены в Быхановом саду состоится занятие для всех желающих по ролиболу (6+).
Эта такая разновидность большого тенниса, принятая в Китае, в которой нужно не быстрее и сильнее забивать мяч сопернику, а разыграть с ним длинную и по возможности красивую комбинацию – чем больше удачных движений подряд, тем более высокую оценку получат «китайские Кафельниковы».
Мультики и кино
В 10:30 в библиотеке «Солчечной» (пр-т Сиреневый, 3) состоится коллективный просмотр мультиков «Ежик в тумане» и «Трям, здравствуйте!» (6+).
Вы спросите – зачем куда-то вести ребёнка, если устроить просмотр можно и дома на любом телевизоре или телефоне? Но здесь малыши будут общаться между собой, а после просмотра их ещё ждёт развивающая литературная игра.
Кадр из мультика
Вечером кинопоказы организует «Клуб городского жителя» (6+).
Фильмы под открытым небом сегодня ждут липчан по адресам:
В 18:30 – ул. Космонавтов, 11б;
В 19:00 – ул. Ушинского, 26.
Мастер-классы
В библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) по средам традиционно проводят творческие мастер-классы.
В 14:00 – урок по выжиганию по дереву (6+).
В 15:30 – занятие по росписи деревянных ложек (6+).
Детское «казино»
В 16:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) приглашают ребятишек 7-12 лет на мероприятие «Шёпот кубиков» (6+).
В программе — настольные и подвижные игры, интерактивные задания и новые игровые открытия. Точный список настольных игр пока держат в секрете.
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Участие для юных любителей азарта и неожиданных ходов бесплатное.
Молебен
В Христорождественском кафедральном соборе Липецка (пл. Соборная, 4) до конца лета продолжаются ежедневные молебны для учащихся перед началом учебного года (6+).
Английский для подростков
В 17:30 в библиотеке им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) пройдёт занятие для подростков по английскому языку (16+).
Преподаватель Юлия Кузнецова расскажет о правильном употреблении Present Simple в речи и письме. Занятие бесплатное.
За права трудящихся женщин
65% липчан в опросе SuperJob поддержали законопроект, согласно которому женщины с детьми до 7 лет смогут работать удалённо не менее 2-х дней в неделю. 24% затруднились с ответом, 11% высказались против.
Женщинам идея понравилась особенно: за неё высказались 70% против 60% у мужчин. Среди молодёжи до 35 лет уровень поддержки составил и вовсе 73%.
Инициатива перед выборами явно популистская. Во-первых, на практике никто такой закон не примет. А во-вторых, как быть прачкам, водительницам автобусов, дояркам. Приводить корову в квартиру и доить её там?
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
3
1
0
0
3
Комментарии (8)