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2015
сегодня, 07:00
8

Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку

Нас ждут похолодание, ролибол, кино под открытым небом и молитвы за успехи учащихся.

Повеяло прохладой

Солнце палило вовсю лишь несколько дней, а сегодня станет заметно прохладнее от +23 до +25 градусов, но по-прежнему без преимущественно осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 8 Марта, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34;
- ул. Водопьянова, 38, 39, 41.
- ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а;
- ул. М. Светлова, 31;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Советская, 68;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- ул. Ярославская, 19.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 перекроют холодную воду:

– ул. 15-й микрорайон, 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 35б;
– ул. Водопьянова, 23;
– ул. Гайдара 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15;
– ул. Исполкомовская, 7;
– ул. Луначарского, 1;
– ул. О. Городовикова, 11;
– ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
– ул. Рябиновая;
– ул. Солнечная;
– ул. Циолковского;
– ул. Юрия Смирнова;
– пер. Ушакова, 1, 3, 5.

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Яблочный спас

Сегодня православные празднуют Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (по старому стилю 6 августа). На Руси этот праздник известен как Яблочный Спас, он же – Второй Спас (после Медового Спаса).

Ещё в позапрошлом и начале прошлого века считался одним из главных дней года. В деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Можно вспомнить рассказ «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.

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В этот день устраивали ярмарки яблок, а люди, имевшие сады, считали своим долгом угостить плодами больных, нищих и т.д. Нарушивших этот обычай считали людьми непорядочными. А ещё считалось, что после Яблочного спаса ночи становились по-настоящему холодными.

Пробки

«Яндекс-карты» всегда вовремя предупредят о заторах и помогут избежать дорожных ловушек.


Бензин

А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Минус две заправки?

Две автозаправочные станции «Лукойл» приостановили свою работу в Липецке – в районе ТЦ «Малибу» и на кольце Трубного завода. На закрытие бензоколонок обратили внимание автомобилисты.

Официальных комментариев не поступало, как и указаний сроков возобновления работы, в чатах пишут о ремонте оборудования.

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Напомним, по правилам, действующим в Липецкой области, сегодня залить горючее в бак имеют права автомобилисты, чьи номера машин начинаются с нечётных цифр – 1, 3, 5, 7, 9. Остальным придётся ждать до четверга, 20 августа.

А бегунам всё нипочём!

В 19:00 участники клуба «Беги и улыбайся», не страдающие от дефицита горючего, приглашают липчан побегать по родному городу (16+).

Встречаются возле дома на проспекте Победы, 93а и побегут в гору по Верхнему парку. Это еженедельное мероприятие называется у энтузиастов «Высокой средой».

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Фото vk.ru/runsmile48

Китайский теннис

В 18:30 возле малой сцены в Быхановом саду состоится занятие для всех желающих по ролиболу (6+).

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Эта такая разновидность большого тенниса, принятая в Китае, в которой нужно не быстрее и сильнее забивать мяч сопернику, а разыграть с ним длинную и по возможности красивую комбинацию – чем больше удачных движений подряд, тем более высокую оценку получат «китайские Кафельниковы».

Мультики и кино

В 10:30 в библиотеке «Солчечной» (пр-т Сиреневый, 3) состоится коллективный просмотр мультиков «Ежик в тумане» и «Трям, здравствуйте!» (6+).

Вы спросите – зачем куда-то вести ребёнка, если устроить просмотр можно и дома на любом телевизоре или телефоне? Но здесь малыши будут общаться между собой, а после просмотра их ещё ждёт развивающая литературная игра.

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Кадр из мультика

Вечером кинопоказы организует «Клуб городского жителя» (6+).

Фильмы под открытым небом сегодня ждут липчан по адресам:

В 18:30 – ул. Космонавтов, 11б;
В 19:00 – ул. Ушинского, 26.

Мастер-классы

В библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) по средам традиционно проводят творческие мастер-классы.

В 14:00 – урок по выжиганию по дереву (6+).
В 15:30 – занятие по росписи деревянных ложек (6+).

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Детское «казино»

В 16:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) приглашают ребятишек 7-12 лет на мероприятие «Шёпот кубиков» (6+).

В программе — настольные и подвижные игры, интерактивные задания и новые игровые открытия. Точный список настольных игр пока держат в секрете.

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Участие для юных любителей азарта и неожиданных ходов бесплатное.

Молебен

В Христорождественском кафедральном соборе Липецка (пл. Соборная, 4) до конца лета продолжаются ежедневные молебны для учащихся перед началом учебного года (6+).

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Они проходят до 31 августа каждый день после официальной литургии. Главное, чтобы молитва всё-таки не стала единственным оружием школьников в учёбе и на экзаменах. Молитва – это важно, но как говорится, на Бога надейся, но и сам учебники читай.

Английский для подростков

В 17:30 в библиотеке им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) пройдёт занятие для подростков по английскому языку (16+).

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Преподаватель Юлия Кузнецова расскажет о правильном употреблении Present Simple в речи и письме. Занятие бесплатное.

За права трудящихся женщин

65% липчан в опросе SuperJob поддержали законопроект, согласно которому женщины с детьми до 7 лет смогут работать удалённо не менее 2-х дней в неделю. 24% затруднились с ответом, 11% высказались против.

Женщинам идея понравилась особенно: за неё высказались 70% против 60% у мужчин. Среди молодёжи до 35 лет уровень поддержки составил и вовсе 73%.

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Инициатива перед выборами явно популистская. Во-первых, на практике никто такой закон не примет. А во-вторых, как быть прачкам, водительницам автобусов, дояркам. Приводить корову в квартиру и доить её там?

Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Надо
сегодня, 08:25
проводить молебен,перед отопительным сезоном.Вдруг поможет,да и хуже не должно быть.
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кит
сегодня, 07:44
Ну с бензиновым спасом всех автомобилистов тогда ! По идее в честь праздника нужно обязательно заправиться и поделиться с соседом для триммера... ой ! Проснулся
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Умный
сегодня, 07:43
Вы оскорбляете чувства верующих своим бензиновым спасом.Исправьте,не нарывайтесь.
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Animal planet.
сегодня, 08:19
Чувства верующих здесь ни при чём — тут скорее просматривается культ бензина. И у культа сегодня явно плохой день. Но заголовок нужно изменить, чтобы не оскорблять чувства верующих,не все понимают сарказм,в хорошем понимании этого слова. Здесь важно не перегнуть палку, в погоне за просмотрами.
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Ольга
сегодня, 08:04
Да, э то очевидная провокация.
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Фокс
сегодня, 07:25
сегодня залить горючее в бак имеют права автомобилисты, чьи номера машин.... право-то они имеют, только где ж горячее взять?
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Выход
50 минут назад
Встать пораньше!!! В 4-5
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26-й
50 минут назад
Роснефть у Мегаполиса, заезжайте прямо к парку Победы по Полиграфической, ЛКАД Лукойл, очередь, относительно, не большая. Удачи!!!
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