100 дней Игоря Артамонова: отложенные отставки и палки в колесах

4 января - ровно сто дней после того, как 4 октября Игорь Артамонов вступил в должность главы администрации Липецкой области.

Липчане узнали о том, что главой государства Владимиром Путиным « Временно исполняющим обязанности главы Липецкой области назначен Игорь Артамонов », 2 октября. В своем первом интервью GOROD48 бывший банкир честно сказал, что о переводе на другую работу он узнал от президента 1 октября.

GOROD48 напомнит читателям, уже, наверное, уставшим от новогодних возлияний и жирной пищи, какими были первые сто дней в губернаторской должности бывшего банкира.

Вступление в должность

4 октября перед зданием областной администрации автомобили на только что положенном, почти еще парящем асфальте (ну как без этого!) стояли в два-три ряда. Тут же присутствовала вся линейка спецтранспорта - ДПС, ППС, реанимобиль и даже пожарная цистерна! Внутри яблоку негде было упасть: среди чиновников и депутатов едва нашли себе места глава Липецка Сергей Иванов и спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков - те, кого считали возможными преемниками Олега Королева. А некоторым «випам», как, например, генерал-майору Михаилу Молоканову, начальнику УМВД РФ по Липецкой области, вообще пришлось стоя пережить последний спич отставленного Олега Королева, что было непросто.





Нового губернатора представил полномочный представитель президента РФ по ЦФО Игорь Щеголев. Он был краток. Есть, мол, новые задачи, есть майские указы президента. «А это - повышение благосостояния населения, инновационное развитие региона, цифровизация экономики. улучшение комфорта его проживания...».





Сам Игорь Артамонов сразу же заинтриговал присутствующих вопросом: «Зачем я, банкир, приехал руководить вашим процветающим регионом?» Впрочем, на него он так и не ответил.

Новый губернатор тут же напугал липецких чиновников:

- Мой подход - это результат. Если человек дает результат - у него есть охранная грамота.

Врио губернатора высказал уверенность в том, что в области создан мощный кадровый резерв. И процитировал сказочника Льюиса Кэрролла: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее».

Через полчаса после представления «Новый губернатор проявил интерес к мотивации работы старой команды Олега Королева» . Тут же выяснилось, что он не знает, каким у него будет заработок как у губернатора.

- Два миллиона пятьсот тысяч в год, - подсказал врио GOROD48.

- Ну, прекрасно. Я могу позволить себе работать за эти деньги честно, долго. Я сюда приехал не за деньги работать.

Деньги врио губернатора

Человек, который задекларировал головой доход в 131 миллион рублей может позволить себе такой подход. Кроме того, в собственности семьи врио - три дорогих машины и две квартиры (одна - в Москве, вторая - в Мюнхене).

Потом в Сети и даже в федеральных изданиях появилась информация о том, что врио назначил себе годовую зарплату, в пять раз превышающую ту, которую получал Олег Королев! В интервью GOROD48 « Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей ». Врио заявил, что догадывается, откуда у фейка «растут уши». В регионе, по его словам, уже появились две-три группировки, уже вставляющие ему палки в колеса. Именно эти люди и воспроизводят о нем слухи.

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Множество уток, кстати, запускают в народ и анонимные авторы телеграм-каналов. Они пытаются создать у Игоря Артамонова впечатление складывающейся вокруг него враждебности, сталкивают лбами чиновников и депутатов.

Кстати, вопрос о деньгах возник во время общения врио губернатора со студентами Елецкого государственного университета. Кто-то спросил у него о высоких ценах на бензин. И глава региона ответил. Но его слова тут же несколько передернули, и в итоге «Фейковая цитата Игоря Артамоновам вошла в календарь лидера Партии перемен» . Мы подчеркиваем, что врио не говорил приписываемых ему слов в том порядке, в котором фраза гуляет по Сети:

- Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие.





Кадры решают все



То, что новая метла будет по-новому мести, так об этом народ поговорку сложил.

Первым делом «Игорь Артамонов обзавелся новой пиар-командой» . В нее попали журналисты бюджетной ТРК «Липецкое время», первые, к кому подвели врио для его показа широкой аудитории.

««Игорь Артамонов распределил обязанности между девятью вице-губернаторами»». Это было его первое распоряжение, в котором можно предположить некоторые принципы кадровой политики. За небольшим исключением в команде Артамонова - привычные липчанам лица. Новыми персонажами в должности вице-губернаторов стали москвич Анатолий Якутин, подчиненный врио по работе в Сбербанке, и наши Дмитрий Аверов (бывший первый заместитель главы Липецка) и Александр Ильин (бывший главврач областного перинатального центра).

Первыми ушли те, кому и впрямь было пора на пенсию: начальник регионального управления госслужбы и кадровой работы 63-летний Вячеслав Явных, начальник пресс-службы бывшего губернатора 61-летний Александр Царик, начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения 65-летний Анатолий Ларин, начальник регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 64-летний Николай Австриевских.

Потом пошли на вылет «экономисты»: вице-губернаторы Андрей Козодеров, который, кажется, просто попал врио под горячую руку, и начальник областного управления экономики Анатолий Чумарин (его заменил подчиненный врио по Сбербанку Сергей Кубюатов). Очевидно, не понравилась новому главе региона начальник областной «молодежки» Ольга Решитько. Пошли под нож Александр Наролин и Юрий Костин, руководители сферы ЖКХ области, на которую, как сказал Игорь Артамонов, много жалоб. Из-за большого количества обманутых дольщиков в Липецке лишился должности главный строитель области Андрей Шорстов. Врио как человеку спортивному не понравилось то, как обстоят у нас дела со здоровым образом жизни - и вот уже личные вещи из кабинета выносит «министр спорта» (так его называл Игорь Артамонов) Владимир Дементьев.

И вдруг случился «казус Шуршукова» - самый молодой по времени вступления в должность начальник областного управления (назначенный 4 сентября губернатором Олегом Королевым) Юрий Шуршуков написал заявление об отставке, но остался в должности. Зато кресло вице-губернатора потеряла фаворитка прежнего губернатора Людмила Летникова. Говорят, именно она хотела подсидеть Юрия Шуршукова, но врио разобрался в интригах и начальника облздрава сберег. А Людмила Летникова, переведенная Артамоновым в советники, говорят, сразу же после новогодних праздников потеряет и эту должность.

При всем при этом врио сохранил на должности первого своего зама Юрия Божко. Впрочем, по коридорам Горы ходят слухи о том, что на столе Артамонова лежит заявление этого вице-губернатора об уходе с открытой датой. Мол, один «косяк» - и прощай!

Дурака учить - что мертвого лечить

Уже на первой неделе своего присутствия « Игорь Артамонов попросил чиновников администрации Липецка не вешать ему лапшу на уши ». Об этом подчиненным сообщил на своей планерке мэр Сергей Иванов. Мол, новый глава региона любит конкретику. И без лишних слов. А на первой для себя сессии регионального парламента « Игорь Артамонов призвал депутатов облсовета не заниматься популизмом », лихо осадив записных критиков власти из фракций КПРФ и ЛДПР.

- Я открыт для общения. Вы сегодня узнаете мою электронную почту и номер мобильного телефона, - сказал глава региона.

И правда, тут же перед депутатами на экране появились указанные контакты!

В декабре, очевидно, устав от невозможности изменить въевшиеся в своих подчиненных установки, доставшиеся им еще от комсомольско-партийного прошлого, врио призвал на помощь своего товарища Вячеслава Таранова, бизнес-тренера, который попытался научить наших чиновников работать не на себя, а на нужный Игорю Артамонову результат: вхождению Липецкой области в ТОП-3 лучших по всем параметрам субъектов РФ.

Это, конечно, стало ударом для липецких чиновников которых Олег Королев годами убеждал безоговорочном лидерстве нашего региона. И не только, кстати, в России. Так, на одном из административных советов в 2016 году Олег Королев, комментируя цифру отгруженной регионом промышленной продукции в 445 млрд рублей, воскликнул:

- Ничего себе! В Европе нашим конкурентом была лишь земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии, и мы их забили!

«Забил» Олег Королев тогда и американский доллар:

- До 1971 года любой человек имел право поменять рубли на доллары, а за них купить золото и спрятать в карман. Но с 1971 года все финансисты мира знают, что с тех пор денег в мире нет. Ведь что такое доллар? Это совершенно пустая бумага!

И вот тебе на! Сменщик Олега Королева велел теперь равняться на Калужскую и Белгородскую области, а также на Краснодарский край (см. « Игорь Артамонов: «Все прекрасно, но есть к чему стремиться »). Оказалось, что по объемам отгруженной продукции на душу населения Липецкая область - никакая не Рейн-Вестфалия, а всего лишь четырнадцатый по счету регион в стране!

Не по вриогубернаторской душе были и показатели охвата физкультурой и спортом.

- Липецк - совсем плохо. Здесь в активный образ жизни вовлечены всего 35% жителей. А в Липецком районе - уже 40%. Печальные цифры, - сказал Игорь Артамонов.

… Врио губернатора пока надеется на обучаемость липецких чиновников (см. « Игорь Артамонов: «Кровопускание не ведет к смерти »), желая перенести на них стиль управления бизнес-структурой. Ему-то и подыграл бизнес-тренер, который призывал чиновников ломать себя, чтобы жить в «другой России». А по факту учил выуживать у бизнеса средства на решение вопросов, на которые не хватает (и в будущем не будет хватать во все больших объемах) бюджетных средств.

«Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!» - заявил бизнес-тренер.

А Игорь Артамонов с металлом в голосе добавил:

- Мы сегодня все видим, где кто в чем не дорабатывает! У меня будет интерес только к тем главам органов местного самоуправления, кто умеет работать с бизнесом и с населением!

Чиновникам внушили и еще пару важных для их деятельности мыслей. Первая: критерий работы - это скорость принятия решений. Вторая: любую задачу можно сделать нерешаемой проведя ряд совещаний.

Просто работа

А чем запомнился врио липчанам? Да, собственно, пока ничем. Как человек, без сомнения, умный, он говорит правильные вещи. Когда врио не в Москве, у него - плотный рабочий график. Кажется, он хочет заглянуть во все уголки области, чтобы составить о ней свое представление, но пока даже не знает, как правильно произносить названия районов. На встречах он много чего обещает: жилье - обманутым дольщикам, муниципальные пассажирские маршруты - коммерсантам, школьникам - уроки бадминтона. Проблемные дома в Липецке действительно начали достраивать (правды ради скажем, что компания, взявшаяся за их достройку, пришла в Липецк еще летом), нашлись деньги и на реализацию спортивных идей Артамонова.





Кстати, неожиданно для многих врио губернатора вдруг взял и внес на рассмотрение депутатов областного Совета законопроект, оставляющий бывшему главе региона пожизненно служебный автомобиль! А еще врио продлил политическую жизнь своего предшественника, делегировав его как представителя региона в Совет Федерации. Безусловно, эти шаги Артамонову припомнят его оппоненты на выборах главы региона в сентябре этого года. А перчатку врио уже бросила ЛДПР и внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников. Политического веса у них, конечно, ноль, но опыт региональных выборов прошлого года, на которых в ряде субъектов РФ провалились ставленники Путина, свидетельствует о том, что не все предрешено.

Вы пишите. Вам зачтется

Желая быть ближе к будущим избирателям, врио обзавелся сайтом для жалоб и предложений, ссылку на который можно найти на страничке любого органа власти. Стиль общения Олега Королева, который любил, когда ему вручали петиции на ступеньках областной администрации, Артамонов категорически не приемлет.

«Врио губернатора действительно лишил подчиненных служебных авто, но - не всех» . Служебные машины были вынуждены сдать заместители начальников управлений и те начальники управлений, чьи ведомства расположены в главном здании администрации области на площади Ленина-Соборной, 1.

- Да, это сопровождалось неким сопротивлением. Люди же привыкли к благам. А я живу в трёх километрах от работы и часто прихожу из дома пешком, - заметил руководитель региона.

Также врио объявил, что «Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц» . Игорь Артамонов заявил, что будет продолжать процесс «усушки».

Руководитель региона опроверг слухи о том, что в администрации будут работать исключительно 25-35-летние сотрудники. Однако он не против того, чтобы его подчиненные были молоды. Так у Игоря Артамонова появились молодые начальницы управлений - 31-летняя Жанна Хайрединова и 27-летняя Светлана Карелина.

Врио спустил подчиненным ряд добровольно-принудительных директив. Так, руководителям управлений и их заместителям рекомендовали завести персональный электронный еженедельник задач и записывать в него все успехи и провалы. Этот отчет доступен третьим лицам, то есть за работой своих подчиненных глава региона может следить онлайн. «Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype» . А еще всем приказано следить за своим внешним видом (см. « Липецким чиновникам придется срочно худеть? »).

О чем думает врио, где живет, куда ездит в отпуск - читайте в публикации «Игорь Артамонов: «Я солдат, которого можно послать на любое задание» .