Липчане не могут добиться устранения 5-метровых сосулек

Жильцы бомбардируют ведомства звонками.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №38б по улице Терешковой. Липчане уже неделю бомбардируют все известные им коммунальные ведомства со своей бедой: на многоэтажке выросли пятиметровые сосульки.- С 4 января звонили в департамент ЖКХ Липецка, Жилинспекцию, ходили в ЖЭК по поводу сосулек пятиметровых на крыше нашего дома. Обещают сбить, но и сегодня никто ничего не предпринимает. В подъезде уже вся крыша протекла, и электропроводка уже в воде на пятом этаже, - описывают ситуацию жильцы дома.Как же найти управу на сосульки и на те ведомства, что игнорируют заявления липчан? Конечно, можно рискнуть жизнью и здоровьем, вооружиться шваброй, выйти на балкон и объявить войну наледи. И это, кажется, единственный вариант. Оперативно решить проблему с сосульками не способны даже правоохранительные органы.- У прокуратуры нет полномочий по звонку заставить ГЖИ и иные коммунальные ведомства выйти на борьбу с сосульками, немедленно их устранить, - говорит старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Зато жильцы дома могут наказать бездействующую управляющую компанию рублем. Если гражданин подаст жалобу на ситуацию дежурному прокурору, то ведомство проведет проверку, выдаст представление и при его неисполнении ходатайствует в суд о наложении административного наказания. Штраф для УК может достигать 200 000 рублей.Татьяна Ткачёва добавила, что с начала следующей недели прокуроры будут выходить в рейды и ставить на карандаш самые «засосуленные» дома и районы.