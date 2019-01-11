Общество

сегодня, 15:20

Липчане не могут добиться устранения 5-метровых сосулек

8 859
#сосульки #ЖКХ #жалоба
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Липчане не могут добиться устранения 5-метровых сосулек

Жильцы бомбардируют ведомства звонками.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №38б по улице Терешковой. Липчане уже неделю бомбардируют все известные им коммунальные ведомства со своей бедой: на многоэтажке выросли пятиметровые сосульки.

- С 4 января звонили в департамент ЖКХ Липецка, Жилинспекцию, ходили в ЖЭК по поводу сосулек пятиметровых на крыше нашего дома. Обещают сбить, но и сегодня никто ничего не предпринимает. В подъезде уже вся крыша протекла, и электропроводка уже в воде на пятом этаже, - описывают ситуацию жильцы дома.

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Как же найти управу на сосульки и на те ведомства, что игнорируют заявления липчан? Конечно, можно рискнуть жизнью и здоровьем, вооружиться шваброй, выйти на балкон и объявить войну наледи. И это, кажется, единственный вариант. Оперативно решить проблему с сосульками не способны даже правоохранительные органы.

- У прокуратуры нет полномочий по звонку заставить ГЖИ и иные коммунальные ведомства выйти на борьбу с сосульками, немедленно их устранить, - говорит старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Зато жильцы дома могут наказать бездействующую управляющую компанию рублем. Если гражданин подаст жалобу на ситуацию дежурному прокурору, то ведомство проведет проверку, выдаст представление и при его неисполнении ходатайствует в суд о наложении административного наказания. Штраф для УК может достигать 200 000 рублей.

Татьяна Ткачёва добавила, что с начала следующей недели прокуроры будут выходить в рейды и ставить на карандаш самые «засосуленные» дома и районы.
8 859
#сосульки #ЖКХ #жалоба
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Комментарии (8)

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Нонка

3 минуты назад
Самые насосуленные здания
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люси

25 минут назад
вв, Плохо город Вы знаете. Обладминистрация занимает три огромных здания, горадминистрация то же самое. А как Вы думали прокормить кума, свата * . а также их семьи... вместо отделов давно уже везде управления, а управления имеют подразделения и пошло и поехало. Такую свиту прокормить нужно, и не на 15-20 тысяч рублей, а самое маленько полтинник в месяц.. А Вы сосульки, сосульки. А знаете почему слезы снега называют сосульками. НЕТ!! и вот подумайте на досуге и не мешайте власти работать!!!
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Клоуу

49 минут назад
Соучредители ЖЕКов и УК имеют миллионы доходов, а наемные работники этих контор имеют копеешную зарплату и малусенький штат, в котором загрузка по 5000 сосулек в день на человека... Первых не сажают, вторым по Х.. Вот так везде и всегда...
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Липчанин

сегодня, 15:51
Дворы не чистят и сосули не сбивают, потому что в управляшках некому это делать просто, а директора лишь деньги собирают. Двор за зиму вообще не чистили и машин нет.
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Русланчик

сегодня, 15:34
Платить нужно работникам Жека нормальные деньги тогда и сосулек не будет
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Николай

сегодня, 15:33
Этими сосульками да по башке чинуш может начнут работать когда нибудь
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вв

сегодня, 15:29
страна дураков ...два большиХ здания обл.и городской администрации полностью забитые чинушами ..НИКТО ЭТОТ ВОПРОС НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ......ЗДОРОВО ...НИКТО НЕ РАБОТАЕТ ....А ЖКХ НА ПРОКУРАТУРУ ЧИХАЛА ....ОНИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД ..ТАМ У НИХ ПОДВЯЗКИ ЕСТЬ
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Мария

сегодня, 15:27
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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