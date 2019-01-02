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сегодня, 14:37

В мэрии подсчитали сколько липчан приняли участие в новогоднем гулянии

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#новый год
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 Участниками основных городских мероприятий новогодней ночи стали свыше 20 тысяч липчан 

Как известно, отпраздновать наступление Нового года липчане могли на девяти площадках – 1 января с 01:00 до 03:00 в разных районах областного центра прошли дискотеки на снегу.

Эпицентром торжеств, а также одним из самых посещаемых мест стала площадка перед спортивным комплексом «Звездный». Потанцевать под зажигательную музыку, продемонстрировать силу и ловкость в весёлых конкурсах, а также принять поздравления от Деда Мороза и Снегурочки сюда – по предварительным оценкам – пришли порядка 3 тысяч жителей и гостей нашего города. По информации департамента культуры, необычайной популярностью у любителей активного отдыха всех возрастов пользуется уникальный каток. В день его посещают до 600 человек. Порядка 12 километров специальных трубок, сотни литров охлаждающей жидкости позволяют сооружению сохранять работоспособность доже при температуре до +10 градусов. А современные технологии ухода за ледовой поверхностью делают катание приятным, для тех, кто много лет уверенно стоит на коньках, и существенно облегчают задачу делающим первые шаги к виртуозному исполнению акселей и тулупов.  Подобное сооружение смонтировано в Липецке впервые. Оно появилось по инициативе временно исполняющего обязанности руководителя региона Игоря Артамонова.

Также мероприятия с главным зимним волшебником и его внучкой, концертами и дискотеками на снегу прошли в парках Победы и НЛМК, на площади Клименкова, перед дворцами и домами культуры «Сокол», «Рудничный», «Матыра», «Шахтинский», «Луч». Жителей и гостей города ждали танцы, хороводы и любимые новогодние песни, сообщает администрация Липецка.


4 712
#новый год
1

Комментарии (4)

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егор

50 минут назад
много было народу но скучно
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Пенсионер

58 минут назад
Если бы унас была пенсия как у Королева и Путилина тогда- бы мы погуляли а так стакан самогона и спать . Когдаже наступит свет конец всех сравняет и толстосумов и нищих поскорей бы .
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неж

сегодня, 14:59
видимо в мерии совсем нечем заняться??? Лучше бы выяснили причину, по которой липчане остались на новый год без воды и приняли меры для устранения неисправностей, а то сидят считают они, ДАРМОЕДЫ!!!
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Популярностью он пользуется

сегодня, 14:58
потому что больше нет нигде катка. На ст. Металлург не залили каток, на Комсомольском пруде тоже
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