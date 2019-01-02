В мэрии подсчитали сколько липчан приняли участие в новогоднем гулянии

Участниками основных городских мероприятий новогодней ночи стали свыше 20 тысяч липчан

Как известно, отпраздновать наступление Нового года липчане могли на девяти площадках – 1 января с 01:00 до 03:00 в разных районах областного центра прошли дискотеки на снегу.

Эпицентром торжеств, а также одним из самых посещаемых мест стала площадка перед спортивным комплексом «Звездный». Потанцевать под зажигательную музыку, продемонстрировать силу и ловкость в весёлых конкурсах, а также принять поздравления от Деда Мороза и Снегурочки сюда – по предварительным оценкам – пришли порядка 3 тысяч жителей и гостей нашего города. По информации департамента культуры, необычайной популярностью у любителей активного отдыха всех возрастов пользуется уникальный каток. В день его посещают до 600 человек. Порядка 12 километров специальных трубок, сотни литров охлаждающей жидкости позволяют сооружению сохранять работоспособность доже при температуре до +10 градусов. А современные технологии ухода за ледовой поверхностью делают катание приятным, для тех, кто много лет уверенно стоит на коньках, и существенно облегчают задачу делающим первые шаги к виртуозному исполнению акселей и тулупов. Подобное сооружение смонтировано в Липецке впервые. Оно появилось по инициативе временно исполняющего обязанности руководителя региона Игоря Артамонова.

Также мероприятия с главным зимним волшебником и его внучкой, концертами и дискотеками на снегу прошли в парках Победы и НЛМК, на площади Клименкова, перед дворцами и домами культуры «Сокол», «Рудничный», «Матыра», «Шахтинский», «Луч». Жителей и гостей города ждали танцы, хороводы и любимые новогодние песни, сообщает администрация Липецка.