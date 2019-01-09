сегодня, 14:55
83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники
В праздничные дни инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме.
В результате, сотрудники ГИБДД выявили 83 водителя, находившихся за рулем в нетрезвом виде или отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, в том числе четверо из них уже были лишены права управления автомобилем за это нарушение. Им грозит уже не административная, а уголовная ответственность.
За нарушение правил перевозки пассажиров дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 59 водителей, 50 из них нарушили правила перевозки маленьких пассажиров.
Вячеслав
МЕНТ