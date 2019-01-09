83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники

В праздничные дни инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, особое внимание автоинспекторы уделяли выявлению нетрезвых водителей, нарушениям правил перевозки пассажиров, в том числе детей.

В результате, сотрудники ГИБДД выявили 83 водителя, находившихся за рулем в нетрезвом виде или отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, в том числе четверо из них уже были лишены права управления автомобилем за это нарушение. Им грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

За нарушение правил перевозки пассажиров дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 59 водителей, 50 из них нарушили правила перевозки маленьких пассажиров.



