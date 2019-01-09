Общество

сегодня, 14:55

83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники

2 817
#правила дорожного движения
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83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники

В праздничные дни инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, особое внимание автоинспекторы уделяли выявлению нетрезвых водителей, нарушениям правил перевозки пассажиров, в том числе детей.

В результате, сотрудники ГИБДД  выявили 83 водителя, находившихся за рулем в нетрезвом виде или отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, в том числе четверо из них уже были лишены права управления автомобилем за это нарушение. Им грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

За нарушение правил перевозки пассажиров дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 59 водителей, 50 из них нарушили правила перевозки маленьких пассажиров.


2 817
#правила дорожного движения
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Комментарии (2)

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Вячеслав

28 минут назад
А кто подскажет была акция я по радио слышал в новогодние праздники за пьянку либо лишают либо штраф что то одно?
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МЕНТ

сегодня, 15:06
А сколько отпустили.?
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