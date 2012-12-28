После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Перебои с сетью в городе моем, выходи, соседка, лайкнемся живьем!
Итоги недели
Похоже «хуже быть не может»
оптимистический прогноз
Губернатор сообщил о пожаре в промзоне Ельца во время атаки беспилотников. Через час стало известно о восьми пострадавших и о том, что обломки БПЛА попали в жилой дом. Уже утром мы получили дополнительную информацию — беспилотник угодил в пятиэтажку поселка ТЭЦ, повредив 30 квартир.
В девять часов утра МЧС со ссылкой на и.о. главы городской администрации Вячеслава Жабина сообщило, что «В Ельце саперы уничтожат обломки БПЛА — возможны звуки взрывов». Журналисты GOROD48 за время пребывания в Ельце насчитали их пять. Оказалось, ельчане не спали с часу до четырёх часов от грохота разрывов и воя сирен. Беспилотники атаковали промпредприятие, элеватор, один БПЛА упал на берег реки Быстрая Сосна, ещё по одному — на пятиэтажный дом и на медицинский колледж. В нескольких домах неподалёку от злополучной пятиэтажки повыбивало окна. Другие подробности последствий ночного воздушного боя — в репортаже: «Мы из Ельца: жители города вспоминают страшную ночь и всем миром наводят порядок».
А ночью с пятницы на субботу регион опять покраснел. В шесть утра губернатор и мэр Липецка сообщили о массированной атаке дронов и работе ПВО: беспилотники снова наведались в елецкую промзону. «По предварительной информации жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется!», — написал в соцсетях Игорь Артамонов. Минобороны РФ сообщило, что два беспилотника самолетного типа сбиты в Липецкой области. По этой причине «Последний звонок в школах Ельца перенесли до отбоя воздушной тревоги».
Вчера, «После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны». Содержание обращения не разглашается. Но в целом губернатор просит у федеральных структур, в том числе у Минобороны, обеспечить региону дополнительные меры безопасности. Но пока с воя синен началось и воскресное утро.
Такой тревожной недели в Липецкой области не было еще никогда с начала СВО. Напомним, что «желто-красный светофор» военные из-за возможной атаки БПЛА зажгли около 22 часов во вторник. Утром в среду ситуация повторилась. В итоге к пятнице над регионом сбили четыре летательных аппарата.
А если б на моей мобиле
был недоступен интернет,
я перестал бы спотыкаться
и не врезался бы в людей
С позднего вечера вторника до вечера среды в Липецке не было мобильного интернета. Губернатор объяснил его отключения действиями военных из-за атак БПЛА.
«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил Игорь Артамонов.
По словам Игоря Артамонова, доступ к мобильному интернету восстановят, как только позволит обстановка. Он же написал, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. «Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — добавил губернатор.
«В МЧС разъяснили, как предупреждают об угрозе в отсутствие интернета» — используются сирены и сообщения по телевидению и радио.
— Из хорошего за тот день: отсутствие самокатов, меньше машин в городе, мошенники не звонили, — прокомментировал свое видение ситуации Юю.
Кстати, на этой неделе сессия облсовета дала согласие на новую должность в правительстве области — руководителя цифровой трансформации. Этот госслужащий будет интегрировать современные информационные технологии, включая искусственный интеллект, в повседневную работу органов государственной власти. И тут же губернатор сообщил, что «За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат». Минцифры области разработает систему распознавания нарушений Правил дорожного общения, нарушения которых может грозить стотысячными штрафами: к системам видеонаблюдения «Безопасный город» присоединят нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. Зафиксировано будет все: пересечение пешеходных переходов на самокатах, езду на них вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними.
— Не забудьте чипировать всех ездунов на мопедах и мотоциклах, а то они летают без прав и страховок, — пошутил Так как есть.
— Выбоины и колдобины на тротуарах не только решат проблему с самокатами, но и даже позволят сэкономить городской бюджет! — добавил огня в обсуждение Архимед.
— Вот нет интернета и самокатов нет, красота! Еще бы доставщиков остановить, и будет спокойствие и гармония в городе, — порадовался Радар после того, как Липецк сутки прожил без мобильного интернета.
Несчастных надо взять да выгнать —
взамен счастливых заселить
Но были и другие новости. В ту же пятницу, когда Елец приходил в себя после ночного налета, «У 1626 выпускников Липецкой области в пятницу были первые ЕГЭ»: по истории, экзамен по химии. Следующий обязательный для всех одиннадцатиклассников единый государственный экзамен по математике пройдет 27 мая.
«В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия». Такая вывеска появилась в Липецке на доме №33 по улице Плеханова, где находится региональное министерство социальной политики. Пользователи соцсетей шутят: дальше можно ждать появления министерства добрых дел, министерство божьей помощи, министерство хороших мыслей, министерство позитивного настроя… В самом ведомстве говорят о пиар-ходе:
— Мы решили использовать другое название — неофициальное, но более подчёркивающее нашу миссию. А она заключается в том, чтобы делать всё возможное для улучшения качества жизни людей через искреннюю заботу, быструю помощь и поддержку государства. Неслучайно в соцсетях мы уже давно используем хештэг #забота48. Сделать жизнь каждого более благополучной — вот к этому мы стремимся и именно это мы хотим подчеркнуть в нашем названии.
Идея зашла не всем. Читатель GOROD48 с ником Учитель был суров: «Защита может быть и слабой, и неэффективной, и значительной, и не очень. Но вот забота и благополучие однозначно только на все 100, тут напополам и по чуть-чуть не может быть. Чиновникам в министерстве захотелось создать через пиар акцию позитивный облик ведомства, а получилось как всегда. Жители или смеются, или раздражены».
С социальными инициативами отметились глава Липецка и губернатор. Так, Роман Ченцов решил растиражировать имеющийся в стране опыт, представив горсовету предложение о том, что «Участники СВО смогут сдать свои машины на хранение в мэрию до демобилизации». Для хранения автомобилей определен МУП «Горэлектротранс», где есть 400 машиномест. Автомобиль, поставленный на хранение, опечатают и передадут владельцу по возвращении или членам его семьи, имеющим на это право. А Игорь Артамонов заявил, что «Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно». Более того, всем 144-м первокурсникам назначат стипендию в 6 700 рублей вне зависимости от успеваемости. Такого у нас еще не было: в том же ЛГПУ стипендия в два раза меньше и ее получают только отличники и хорошисты.
— Перевожусь с колхозного воронежского меда в ваш! У нас стипендия 2300, — написал Гость.
Кому работать, коль все рвутся
лишь надзирать и проверять?
В четверг как прорвало с новостями о трамвае. Так, мэрия сообщила, что «Возле Центрального рынка временно заасфальтируют трамвайные пути», где рельсы пересекают проезжую часть. Пресс-служба городской администрации заявила, что решение это временное. Читатели GOROD48 усомнились, хорошо помня советскую поговорку, что нет ничего более постоянного, чем временное, тем более что реконструкторов трамвайных путей в Липецке не видели с осени.
Мы уже рассказывали, что концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», должна закончить перекладку 40,8 км трамвайных путей к концу этого года, но завила, что у нее нет средств на реализацию планов! Поэтому «Липчане попросили Игоря Артамонова защитить трамвай». Обращение к губернатору содержит почти 600 подписей. Его авторы просят губернатора взять под контроль стройку, которая выбилась из графика, не допустить сокращения объемов реконструкции и строительства.
В четверг же в первом отчете о своей работе перед «работодателем», горсоветом, мэр Роман Ченцов не смог не упомянуть о заехавшем в тупик громком проекте. К теме реализации «трамвайной» концессии глава города применил прилагательное «болезненная». Он заявил, что мэрия и правительство области делают все возможное, чтобы «сдвинуть этот проект с места и довести его до логического завершения». Также мэр сообщил сенсационную новость: новые обследования Октябрьского моста показали, что 55-летний 480-метровый переезд через реку соответствует стандартам безопасности. «Мост — не аварийный». Следовательно, ни о каком строительстве его новой ветки-дублере речи уже нет!
Напомним, что в 2023 году «Мовиста» отказалось перекладывать рельсы на Октябрьском мосту из-за его аварийного состояния. Тогда же компания «Космос» за 47 млн рублей отремонтировала подмостовую зону Октябрьского моста, лишь продлив его эксплуатационный ресурс на 5-7 лет. Проект новой ветки предполагал возведение клона действующего Октябрьского моста: две трамвайные ветки, четырехполосную дорогу с пешеходными зонами. В январе этого года вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что проект ценой в 7,1 млрд рублей Минтранс включил в список своих приоритетов. А теперь опа! «Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии»! Он что, самоизлечился?
Но если действующий мост не аварийный, почему тогда на нем до сих пор стоят знаки, ограничивающие скорость автотранспорта?
Депутат Игорь Подзоров спросил мэра, свяжет ли новая трамвайная линия правый и левый берега реки по Октябрьскому мосту? «Жители и металлурги этого очень ждут!» Роман Ченцов пообещал, что это случится в этом году
— Как будут ездить металлурги к шестой доменной печи и к Стану-2000?
Роман Ченцов ответил на половину вопроса. К ДП-6 металлурги будут ездить с пересадкой. До остановки «Улица Чехова» — на трамвае. Оттуда до доменной — бесплатно на автобусе или электробусе. Двойной оплаты проезда не будет.
А еще стало известно, что «Улица Октябрьская частично закрывается на полгода в ночь с 26 на 27 мая» на время капремонта моста. Альтернативой станет проезд через улицы Фрунзе и Литаврина.
Жизнь замечательна, когда ты
стремишься это замечать
В своем отчете глава города сообщил о работе над Единым кластером развлечений, который включит в себя Зеленый остров с его спортивной зоной, Нижний парк, в котором в этом году появится бесплатный детский городок и парк аттракционов за «взлеткой». И уже в пятницу GOROD48 сообщил, что «Рядом с Нижним парком рубят деревья».
Итак, строительство парка развлечений «Петропарк» началось. За «взлеткой» в зеленом массиве начали вырубку и выравнивание площадки под обустройство аттракционов. Никаких аншлагов, сообщающих о том, что делают на этом месте нет. В пресс-службе мэрии сообщили, что закупленные в Китае аттракционы уже в Липецке. Они ждут часа, когда специалисты завершат подготовительные работы и приступят к их сборке.
Из 94 комментариев под этой публикацией лишь два были в защиту парка аттракционов. Остальные — против. Под статьей — 71 дизлайк против 9 лайков.
«Скоро лето: автобус снова едет на Центральный пляж». С 1 июня по 31 августа 369-й автобус будет заезжать на Центральный пляж. Он будет делать три рейса в будние дни и четыре — в выходные. Его конечная остановка аккурат будет напротив месте строительства парка аттракционов.
А еще «К августу в Липецке приведут в порядок три фонтана»: на улице Ленина (малый), площадях Клименкова и Франценюка.
Ну и ну!
Природа снова преподносит сюрпризы: «В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы». У Центрального рынка в Липецке продают подосиновики, маслята и свинушки. Такого в середине мая ещё не было! Тут же полицейские обнаружили ферму галлюциногенных грибов. Выращивал их 31-летний горожанин, попавший в поле зрения оперативников по подозрению в причастности к работе наркошопа. У «агронома» изъяли 169 плодоножек с содержанием психоактивного вещества-алкалоида псилоцина. Задержанный заявил, что вырастил грибы для себя.
«При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона». Предположительно, тело пролежало под полом дома в селе Шовское почти 19 лет. Дом долгое время оставался бесхозным после пропажи его хозяина. Затем он перешёл в муниципальную собственность и его передали для проживания семье. Новые жильцы начали делать ремонт и обнаружили скелет. Следком уже нашел убийцу, 73-летнего мужчину, которого хозяин дома приютил себе на погибель в 2006 году, когда тот освободился из колонии.
«Выкинувшей собаку с четвёртого этажа женщине назначили принудительное лечение». Выяснилось, что хозяйка животного страдает тяжелым психическим расстройством. Была бы женщина здорова, за смерть пса ей грозило бы до трех лет лишения свободы по 245-й статье УК за жестокое обращение с животными. Другая статья Уголовного кодекса, 117-я, применена Следкомом в отношении матери из посёлка Агроном, записывавшей на телефон, как она истязала своих четверых детей, самому старшему из которых — 10 лет. Сейчас по возбужденному уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.
«Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку». Африканец пытался перелезть через забор — куда и зачем он пробирался, медики журналистам не сообщили.
P.S. Как и вчера, сегодня часть центра Липецка перекрыта на время проведения очередного полумарафона. Перекрытия продлятся до 15:00. По объездной дороге Петровского моста до дома № 4 по улице Неделина, на участке дороги вдоль Набережной реки и на участке дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Лутова будет ограничено движение транспорта.
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