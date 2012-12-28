В Липецке воют сирены — введён красный уровень воздушной опасности

Утро для липчан началось не с кофе.

Поспать в выходной подольше липчанам не удалось, утром сработала система оповещения. Экстренные службы сообщили об угрозе атаки беспилотников для Липецка.Мэр Роман Ченцов привычно напомнил гражданам основные меры предосторожности при налёте на город.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам;– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».