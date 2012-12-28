После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
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Происшествия
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сегодня, 07:46
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В Липецке воют сирены — введён красный уровень воздушной опасности
Утро для липчан началось не с кофе.
Мэр Роман Ченцов привычно напомнил гражданам основные меры предосторожности при налёте на город.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам;
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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