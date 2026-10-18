Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Общество
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22 минуты назад
Красную икру пора покупать к Новому году — скоро может подорожать
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов подорожала существеннее — на 140 рублей 53 копейки. Закончились скидки на рис, подорожала свежая капуста.
В наших корзинах нет икры, но мы уже думаем о новогоднем столе. На рынке продавщица икры посоветовала закупиться поскорее. Она распродаёт последнюю партию по старой цене.
— У меня сейчас по 20 000 рублей за килограмм, следующая партия будет уже по 28 000, — сказала продавщица.
Аналитики повышение цен на красную икру объясняют неудачной путиной. Дефицита икры нет, но её стоимость настолько высока, что покупатели предпочитают брать баночки меньше весом или вовсе откладывать покупку до праздника.
Между тем про чёрную икру продавщица ничего не сказала. Цены на этот деликатес у неё не меняются уже четвёртый год. Да оно и понятно: 7 000 рублей за 100 граммов мало кто может себе позволить.
В магазине удивили цены на репчатый лук из Волгоградской области. Упакованный на подложке стоит 114 рублей 99 копеек за 600 граммов, то есть килограмм обойдётся в 191 рубль 65 копеек! Это в пять раз дороже развесного лука.
В соседнем магазине 250 граммов рафинада с пометкой «выгода» стоят 49 рублей 99 копеек, то есть почти по 200 рублей за килограмм.
В одном из магазинов на 10 рублей, до 99 рублей 99 копеек, подорожал пакет молока, хотя в других магазинах цены прежние. Между тем производители молока уже извещают торговые сети о повышении цен из-за подорожания сырья. Например, в Петербурге они выросли 1 ноября.
Зато порадовали цены на яблоки. В магазинах они опустились до 69 рублей 99 копеек за килограмм. Хотя на соседних прилавках их продают по 200 рублей без копейки.
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