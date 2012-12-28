Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Игорь Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов
Происшествия
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40 минут назад
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В Ельце фиксируются падения беспилотников в промзоне
Губернатор Игорь Артамонов сообщает, что, по предварительной информации, жертв нет.
С ночи в Липецке, и с раннего утра в 7 районах Липецкой области, в том числе в Липецке и Ельце действует красный уровень опасности.
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