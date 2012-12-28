Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона
Общество
На въезде в Липецк серьёзное ДТП с участием дорожных рабочих
Происшествия
Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах
Общество
В ДТП с участием грузовиков на тамбовской трассе есть пострадавший
Происшествия
ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни
Происшествия
В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае
Общество
В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
В Липецке с 11 мая ищут 53-летнего Евгения Ерёмина
Происшествия
В Матырском выключили воду совсем
Общество
Читать все
Прорвало канализацию: чтобы не воняло, в многоэтажке держат подъезд открытым
Общество
Выкинувшей собаку с четвёртого этажа женщине назначили принудительное лечение
Происшествия
Вода возвращается в Матырский
Общество
В Грязях 44-летняя женщина продала чужие контейнеры
Происшествия
Депутаты освободили от арендной платы за помещение «Комитет солдатских матерей»
Общество
Спартаковская «мафия» в «Металлурге»
Спорт
Ельчанин отсудил за упавшее на машину дерево больше 240 000 рублей
Происшествия
В эту субботу — сухой закон
Общество
«Согнулся в три погибели и на коленки упал – позорище просто»
Спорт
Свидетель убийства самогонщицы должен выплатить собутыльнику 160 000 рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
543
сегодня, 17:20
5

Выкинувшей собаку с четвёртого этажа женщине назначили принудительное лечение

Хозяйка животного страдает тяжелым психическим расстройством.

Сбросившей свою собаку с четвёртого этажа 37-летней жительницы Липецка назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Этот чудовищный случай произошёл осенью прошлого года в левобережной части города. Таким образом женщина выместила на собаке свою злобу. Животное погибло.

Женщину обвиняли по уголовной статье «Жестокое обращение с животными» (по части первой статьи 245 УК РФ), предусматривающей в качестве наказания до трёх лет лишения свободы. Но в ходе расследования дела следователем СУ УМВД России по городу Липецку было установлено, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии невменяемости, то есть не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в связи с тяжелым психическим расстройством.

животные
собака
2
3
0
1
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тк
сегодня, 18:04
Нашим правоохранительным органам надо обязательно найти отравителя собак и предъявить обвинение по уголовной статье( ст.245 УГ РФ) ,не надо на это закрывать глаза.,это тоже такой случай " Жестокое обращение с животными." И не забывать ст.114, ч.1 Конституции РФ.
Ответить
Кт
57 минут назад
Также привлечь вас и тех кто выкинул собак
Ответить
Тк
40 минут назад
Также привлечь вас и тех кто выкинул собак А как вы решили , что я выкинула собак,? За клевету имеется статья,вам ее напомнить или вы с ней знакомы.
Ответить
Имя мое...
сегодня, 17:52
Когда вы научит...есть писать причастные обороты?
Ответить
житель
сегодня, 17:26
а были дети, которые вымещали злобу на нормальных детях? унижали их?
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить