В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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сегодня, 17:20
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Выкинувшей собаку с четвёртого этажа женщине назначили принудительное лечение
Хозяйка животного страдает тяжелым психическим расстройством.
Этот чудовищный случай произошёл осенью прошлого года в левобережной части города. Таким образом женщина выместила на собаке свою злобу. Животное погибло.
Женщину обвиняли по уголовной статье «Жестокое обращение с животными» (по части первой статьи 245 УК РФ), предусматривающей в качестве наказания до трёх лет лишения свободы. Но в ходе расследования дела следователем СУ УМВД России по городу Липецку было установлено, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии невменяемости, то есть не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в связи с тяжелым психическим расстройством.
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