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сегодня, 11:15
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В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики

Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении матери четверых детей в возрасте от 6 до 10 лет из посёлка Агроном Лебедянского района, подозреваемой в истязании своих детей (по пунктам «а, г» части второй статьи 117 УК РФ). Ранее в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором женщина по имени Галина издевается над своими детьми. Причём она сама снимает на телефон унижения малолетних: обзывает детишек, грозится ударить «с ноги», ошпарить кипятком и т.д. Одна маленькая девочка спит, мать будит её в грубой форме, вторая дочка пытается забаррикадироваться в комнате. В доме страшный бардак.

«По данным следствия, подозреваемая жестоко обращается с детьми, прибегая к психическому насилию. При этом женщина выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания. Факт противоправных действий в отношении детей подтверждается распространенными в социальных медиа видеозаписями, сделанными самой же подозреваемой», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Сейчас по делу проводятся следственные и процессуальные действия. Запрошены документы о состоявшей на профилактическом учете семье, допрашивают знакомых, а также сотрудников органов системы профилактики, назначены судебные экспертизы, в том числе решается вопрос о вменяемости подозреваемой. Было ли физическое насилие над детьми — также выясняют следователи.

«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — добавляют в Следкоме. Известно, что мать несколько раз  попадала в поле зрения органов профилактики.
дети
истязание
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
жуть-жуткая
16 минут назад
Такие мамаши-папаши неисправимы. Им дети нужны , чтобы самоутверждаться за счет слабого , от него зависимого ребенка. Жалко детей- живут в аду с самого рождения.Зачем рожать, если ненавидишь своего дитя?!
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Лиза
31 минуту назад
А уполномоченный по защите прав ребёнка Хлякина до сих пор молчит?
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Гостья
52 минуты назад
А психиатрическая экспертиза была? Судя по видео в сети, маму серьёзно лечить нужно.
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Жительница
56 минут назад
На исправительные работы её, в шахты. Ещё будет на бюджетные деньги сидеть
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Ольга
56 минут назад
Жалко всех и женщину и деток , не от хорошей жизни она так срывается. Помочь и поддержать ее надо , узнать в чем нуждается. А запинать и заплевать, осудить проще простого.
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Бабка Первая
14 минут назад
а вы видео её смотрели?
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ЛТЗ
14 минут назад
Помоги, в чем проблема?
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Жительница
сегодня, 12:19
На исправительные работы её, в шахты. Ещё будет на бюджетные деньги сидеть
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П
сегодня, 11:54
Фото мамаши покожите пусть её все знают
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Гость
сегодня, 11:49
Вообще- то мать должна была попадать в поле зрения полиции( статья 21 Федерального закона 120). Журналисты будут это выяснять или побоятся? Про опеку пишут смело,а вот про полицию- тут надо поосторожнее быть,правда?
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Сама
сегодня, 11:40
Снимает, сама в сеть выкладывает. О чем то это говорит
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