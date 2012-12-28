В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Происшествия
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сегодня, 11:15
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В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики
«По данным следствия, подозреваемая жестоко обращается с детьми, прибегая к психическому насилию. При этом женщина выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания. Факт противоправных действий в отношении детей подтверждается распространенными в социальных медиа видеозаписями, сделанными самой же подозреваемой», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Сейчас по делу проводятся следственные и процессуальные действия. Запрошены документы о состоявшей на профилактическом учете семье, допрашивают знакомых, а также сотрудников органов системы профилактики, назначены судебные экспертизы, в том числе решается вопрос о вменяемости подозреваемой. Было ли физическое насилие над детьми — также выясняют следователи.
«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — добавляют в Следкоме. Известно, что мать несколько раз попадала в поле зрения органов профилактики.
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