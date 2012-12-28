При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона

В жуткой истории разбираются следователи.

15 мая в селе Шовское Лебедянского района при ремонте частного дома под полом были обнаружены человеческие останки. Предположительно, тело пролежало в подполье почти 19 лет.Этот дом долгое время оставался бесхозным после пропажи его хозяина. Затем он перешёл в муниципальную собственность и его передали для проживания семье.Новые жильцы начали делать ремонт и обнаружили тело мужчины в эмбриональной позе.— Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» по факту обнаружения останков. Личность мужчины устанавливается. Предположительно, это хозяин дома 1951 года рождения, который пропал в октябре 2006 года, и никто его не искал. Родственников у мужчины нет, о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщений не поступало. По делу проведены оперативно-розыскные и следственные действия, в рамках которых установлен подозреваемый — 73-летний мужчина, который как раз в 2006-м году освободился из колонии и жил в этом доме вместе с его хозяином, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

— Местонахождение и личность подозреваемого были установлены в ходе оперативных мероприятий полицейскими — сотрудниками уголовного розыска, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.При допросе подозреваемый не стал отрицать вину и подробно рассказал обстоятельства происшествия. По данным следствия, cначала он избил хозяина дома, а потом спрятал его тело под половицами, присыпав землей.Впоследствии подозреваемый сменил место жительства, переехав в Липецк.