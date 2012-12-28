Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Происшествия
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13 минут назад
Два беспилотника самолетного типа сбиты в Липецкой области
В области продолжает действовать режим воздушной опасности.
Общая тревога по Липецкой области была объявлена около четырёх утра. Чрез час красный уровень опасности был объявлен для для Данковского, Задонского, Елецкого, Лебедянского, Тербунского и Хлевенского районов, Ельца. В шесть утра губернатор сообщил о массированном налете БПЛА на область.
ПВО и средства подавления работали в Липецке и Ельце. Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв не оказалось.
В семь утра был дан отбой общему для области красному уровню, но уже через несколько минут уровень «Угроза атаки БПЛА» был снова введен в Ельце.
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