Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мы из Ельца: жители города вспоминают страшную ночь и всем миром наводят порядок
Происшествия
Рядом с Нижним парком рубят деревья
Общество
Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Происшествия
Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика
Общество
Пятилетнего мальчика сбил пьяный водитель
Общество
Что там внутри: какие виды открываются с липецких высоток
Общество
Липчане просят Игоря Артамонова защитить трамвай
Общество
В Ельце фиксируются падения беспилотников в промзоне
Происшествия
Пропавшего ещё 11 мая липчанина сегодня нашли в Лебедянском районе
Происшествия
Бригады скорой помощи оказали помощь восьми жителям Ельца
Происшествия
Читать все
Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Происшествия
Улица Октябрьская частично закрывается на полгода в ночь с 26 на 27 мая
Общество
Пятилетнего мальчика сбил пьяный водитель
Общество
Пропавшего ещё 11 мая липчанина сегодня нашли в Лебедянском районе
Происшествия
В Ельце фиксируются падения беспилотников в промзоне
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен по Липецкой области
Общество
В Липецке звучит воздушная тревога - объявлен красный уровень опасности
Происшествия
Елец опять под атакой
Происшествия
В Липецкой области объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Желтый уровень опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
58
13 минут назад

Два беспилотника самолетного типа сбиты в Липецкой области

В области продолжает действовать режим воздушной опасности.

Утром 24 мая в Липецкой области уничтожены два БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Всего в шести регионах страны за ночь и утро сбиты 94 беспилотника самолетного типа.

Общая тревога по Липецкой области была объявлена около четырёх утра. Чрез час красный уровень опасности был объявлен для для Данковского, Задонского, Елецкого, Лебедянского, Тербунского и Хлевенского районов, Ельца. В шесть утра губернатор сообщил о массированном налете БПЛА на область. 
ПВО и средства подавления работали в Липецке и Ельце. Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв не оказалось.

В семь утра был дан отбой общему для области красному уровню, но уже через несколько минут уровень «Угроза атаки БПЛА» был снова введен в Ельце.
БПЛА
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить