Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Игорь Ченцов: «Не поддавайтесь панике»

Губернатор Липецкой области и мэр Липецка сообщают о массированной атаке дронов на регион и работе ПВО. В Липецке периодически включают сирены.

«Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», - сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.«Дорогие липчане, не поддавайтесь панике – идет работа ПВО и средств подавления. Доверяйте информации только из проверенных источников.Прошу вас не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов», — написал в соцсетях мэр Липецка Роман Ченцов.