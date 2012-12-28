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44 минуты назад
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Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Игорь Ченцов: «Не поддавайтесь панике»

Губернатор Липецкой области и мэр Липецка сообщают о массированной атаке дронов на регион и работе ПВО. В Липецке периодически включают сирены.

«Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», - сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Дорогие липчане, не поддавайтесь панике – идет работа ПВО и средств подавления. Доверяйте информации только из проверенных источников.

Прошу вас не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов», — написал в соцсетях мэр Липецка Роман Ченцов.
атака БПЛА
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Ника
5 минут назад
О,у нас новый мэр Игорь?
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Алексей
8 минут назад
Игорь Ченцов?Вы даже незнаете как зовут мера.
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Вопрос
11 минут назад
Почему не отменяется развлечения в виде последнего звонка и марафона?
Ответить
Гость
20 минут назад
Игорь Ченцов?
Ответить
Рома
21 минуту назад
А кто такой Игорь Ченцов? Ау журналисты?
Ответить
Итоги
28 минут назад
Так как зовут нашего мэра??? Игорь, да???)))
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ЮВП
32 минуты назад
Самая большая паника у липчан - прошлый мэр, вырубающий деревья на "песках".
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