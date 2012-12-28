Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Игорь Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
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Происшествия
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44 минуты назад
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Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Игорь Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Губернатор Липецкой области и мэр Липецка сообщают о массированной атаке дронов на регион и работе ПВО. В Липецке периодически включают сирены.
«Дорогие липчане, не поддавайтесь панике – идет работа ПВО и средств подавления. Доверяйте информации только из проверенных источников.
Прошу вас не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов», — написал в соцсетях мэр Липецка Роман Ченцов.
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