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Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки
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67
13 минут назад

Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки

Движение в районе рынка 9-го микрорайона затруднено из-за ДТП.

Легковой «Шевроле» и автобус 359 маршрута столкнулись сегодня утром в районе остановки «Рынок 9-го микрорайона»: на место происшествия выезжали ГИБДД, спасатели и «скорая».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии один пострадавший – пассажирка легковушки 1984 г.р. Водитель «шевроле» 1963 г.р. остался цел и невредим, обошлось без травм и в автобусе, которым управлял мужчина 1986 г.р.

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– По предварительной информации причиной аварии стал проезд регулируемого перекрёстка на красный свет одним из участников движения. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливают, – сообщили в полиции.

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ДТП
автобус
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