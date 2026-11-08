Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки

Движение в районе рынка 9-го микрорайона затруднено из-за ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии один пострадавший – пассажирка легковушки 1984 г.р. Водитель «шевроле» 1963 г.р. остался цел и невредим, обошлось без травм и в автобусе, которым управлял мужчина 1986 г.р.









– По предварительной информации причиной аварии стал проезд регулируемого перекрёстка на красный свет одним из участников движения. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливают, – сообщили в полиции.













Легковой «Шевроле» и автобус 359 маршрута столкнулись сегодня утром в районе остановки «Рынок 9-го микрорайона»: на место происшествия выезжали ГИБДД, спасатели и «скорая».