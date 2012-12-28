В Липецкой области станет немного теплее

Осадков также станет меньше.

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который смещается на северо-восток – местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 10 и 11 ноября начнет сказываться влияние антициклона с юго-запада, осадки прекратятся, потреплет.Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.