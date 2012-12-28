Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области станет немного теплее
Осадков также станет меньше.
Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.
День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.
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