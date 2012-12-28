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Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из Липецкой филармонии
Культура
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат
Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Происшествия
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
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Погода в Липецке
409
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области станет немного теплее

Осадков также станет меньше.

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который смещается на северо-восток – местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 10 и 11 ноября начнет сказываться влияние антициклона с юго-запада, осадки прекратятся, потреплет.

Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.

День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
прогноз
26 минут назад
и местами бензин...
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В прошлом году
сегодня, 17:12
первый обмороженный и первый поскользнувшийся появились в один день, 17 ноября, как думаете, что будет в этом?
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