На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

Воды не будет из-за ремонта на сетях водоснабжения.

9 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кривенкова, 7а, улица Космонавтов, 14, улица Неделина, 17, без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 14, 14/2, 16, 16/1, 20/2 по улице Космонавтов, №№ 67/1, 73/3, 73/2, 75/2, 79/2 по улице Гагарина, №№ 17, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35а, 35/2, 37/2, 39 по улице Циолковского, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.