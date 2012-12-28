Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В аварии на улице Зои Космодемьянской пострадали два человека
Происшествия
Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки
Происшествия
Хотите правду вы услышать иль просто факты изложить?
Неделя 48
Красную икру пора покупать к Новому году — скоро может подорожать
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат
Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Происшествия
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из липецкой филармонии
Культура
Читать все
Хотите правду вы услышать иль просто факты изложить?
Неделя 48
Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки
Происшествия
В аварии на улице Зои Космодемьянской пострадали два человека
Происшествия
Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат
Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из липецкой филармонии
Культура
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Общество
784
сегодня, 15:22

На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

Воды не будет из-за ремонта на сетях водоснабжения.

9 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кривенкова, 7а, улица Космонавтов, 14, улица Неделина, 17, без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 14, 14/2, 16, 16/1, 20/2 по улице Космонавтов, №№ 67/1, 73/3, 73/2, 75/2, 79/2 по улице Гагарина, №№ 17, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

9 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35а, 35/2, 37/2, 39 по улице Циолковского, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.
Отключение воды
отключение света
0
1
3
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить