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Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
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В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из липецкой филармонии
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Культура
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сегодня, 16:00
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Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из липецкой филармонии

Большой фоторепортаж с концерта, на котором в зрительном зале яблоку негде было упасть.

Участник музыкального телешоу «Голос», стремительно набирающий популярность джазовый вокалист Сергей Архипов собрал вчера полный концертный зал «Унион» Липецкой филармонии.

По словам Сергея, в Липецк он приехал в третий раз, но вчерашняя встреча стала особенной. Музыкант начал выступление с песни «I`ve got you under my skin», которая в своё время стала одной из визитных карточек Фрэнка Синатры (верхнее видео), первая часть концерта была посвящена хитам мирового джаза, заслужившим бессмертие благодаря исполнению Курта Эллинга, Мэла Торна, Ната Кинга Коула и других…

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А во второй части Архипов исполнил джазовые аранжировки известных песен из советских кинофильмов, а также собственные авторские сочинения.

Манера у исполнителя весьма необычна: он не только поёт, но и славится умением прямо на сцене подыграть себе на различных музыкальных инструментах. Впрочем, и собственный голос Архипов тоже позиционирует, как музыкальный инструмент.

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Одними из самых заинтересованных зрителей в зале были липецких джазовые музыканты. На фото руководитель ансамбля "Унион-Бэнд" Юрий Беляев 

Шоу создавали и другие участники квинтета Сергея Архипова: саксофонист Кирилл Горбунов, пианист Андрей Марухин, бас-гитарист Фёдор Фабер, ударник Дмитрий Сафонов. 

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Архипов подробно представил каждого из своих музыкантов. Так, про барабанщика рассказал, что тот умеет играть практически на всех музыкальных инструментах. Публика выкриками из зала тут же устроила проверку: выяснилось, что Сафонов в ладу и с саксофоном, тромбоном, баяном, но небольшой изъян у «человека-оркестра» всё же нашли – он пока не освоил скрипку.

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Играл на барабанах, а мог почти на чём угодно

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Уроженец Санкт-Петербурга Фёдор Фабер, гитарист и шоумен

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Джаз не бывает без саксофона, а вчерашний квинтет - без саксофониста Кирилла Горбунова

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За роялем настоящий виртуоз Андрей Марухин


Попурри из советских и авторских песен

Сам Архипов родился в Новосибирске и чуть было не стал моряков. Однако студента морской академии тянуло к музыке, он переехал в столицу и поступил в Московский государственный институт культуры (МГИК). Педагогом по вокалу у него была Лариса Долина.

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Публика проводила музыкантов аплодисментами ну как проводила… Пару раз Архипов и его музыканты даже были вынуждены продевать выступление «ещё на одну или несколько песен». В итоге концерт длился более двух часов, но прошёл на одном дыхании.

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Филармония
концерт
джаз
Сергей Архипов
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Липчанка
8 минут назад
Какой у него приятный мужской голос.
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вася
12 минут назад
фууууууу
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