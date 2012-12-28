Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из липецкой филармонии

Большой фоторепортаж с концерта, на котором в зрительном зале яблоку негде было упасть.

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По словам Сергея, в Липецк он приехал в третий раз, но вчерашняя встреча стала особенной. Музыкант начал выступление с песни «I`ve got you under my skin», которая в своё время стала одной из визитных карточек Фрэнка Синатры (верхнее видео), первая часть концерта была посвящена хитам мирового джаза, заслужившим бессмертие благодаря исполнению Курта Эллинга, Мэла Торна, Ната Кинга Коула и других…









Манера у исполнителя весьма необычна: он не только поёт, но и славится умением прямо на сцене подыграть себе на различных музыкальных инструментах. Впрочем, и собственный голос Архипов тоже позиционирует, как музыкальный инструмент.









Одними из самых заинтересованных зрителей в зале были липецких джазовые музыканты. На фото руководитель ансамбля "Унион-Бэнд" Юрий Беляев

Шоу создавали и другие участники квинтета Сергея Архипова: саксофонист Кирилл Горбунов, пианист Андрей Марухин, бас-гитарист Фёдор Фабер, ударник Дмитрий Сафонов.

















Архипов подробно представил каждого из своих музыкантов. Так, про барабанщика рассказал, что тот умеет играть практически на всех музыкальных инструментах. Публика выкриками из зала тут же устроила проверку: выяснилось, что Сафонов в ладу и с саксофоном, тромбоном, баяном, но небольшой изъян у «человека-оркестра» всё же нашли – он пока не освоил скрипку.









Играл на барабанах, а мог почти на чём угодно









Уроженец Санкт-Петербурга Фёдор Фабер, гитарист и шоумен









Джаз не бывает без саксофона, а вчерашний квинтет - без саксофониста Кирилла Горбунова









За роялем настоящий виртуоз Андрей Марухин

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Сам Архипов родился в Новосибирске и чуть было не стал моряков. Однако студента морской академии тянуло к музыке, он переехал в столицу и поступил в Московский государственный институт культуры (МГИК). Педагогом по вокалу у него была Лариса Долина.









Публика проводила музыкантов аплодисментами ну как проводила… Пару раз Архипов и его музыканты даже были вынуждены продевать выступление «ещё на одну или несколько песен». В итоге концерт длился более двух часов, но прошёл на одном дыхании.













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Участник музыкального телешоу «Голос», стремительно набирающий популярность джазовый вокалист Сергей Архипов собрал вчера полный концертный зал «Унион» Липецкой филармонии.А во второй части Архипов исполнил джазовые аранжировки известных песен из советских кинофильмов, а также собственные авторские сочинения.