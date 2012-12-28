Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Общество
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44 минуты назад
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К августу в Липецке приведут в порядок три фонтана
Сейчас в ремонтируются фонтаны на улице Ленина, площадях Клименкова и Франценюка.
— Ничего кардинально в фонтане меняться не будет. Липчане увидят тот же самый, но обновленный фонтан, — рассказала Людмила Кулакова.
Напомним, в прошлом году было предложение сделать фонтаны на улице Ленина плоскостными. Но идея не прижилась. Больной фонтан на это улице отремонтирован в 2024 году.
Приведут в порядок не только фонтан, но и территорию вокруг него. Липчане, любящие здесь гулять, не раз жаловались на раздолбанные ступени.
Благоустройство рядом с фонтаном стоит значительно дороже его ремонта. По программе «Формирование комфортной городской среды» за 11,9 миллионов рублей подрядчик должен восстановить плитку, гранитные ступени, подпорные стенки, озеленить территорию, а также отремонтировать скамейки и урны. На цену повлияли восстановление подпорных стенок и гранитные ступени.
Это не единственный фонтан, который ремонтируют в Липецке этим летом. Также приводят порядок фонтаны на площади Клименкова и Франценюка. Все их обещают запустить к концу августа. Напомним, сезон фонтанов в городе заканчивается 1 октября.
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