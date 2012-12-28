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Происшествия
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сегодня, 08:56
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Последний звонок в школах Ельца перенесен до отбоя воздушной тревоги
«Последние звонки в школах Ельца пройдут только при отсутствии воздушной опасности.
В городе не должно быть «желтого» и «красного» уровней. Безопасность детей превыше всего», — сообщил исполняющий обязанности главы города.
В Ельце, как и во всей области, сейчас действует желтый уровень опасности — красный отменен в 08:54.
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