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594
сегодня, 08:56
3

Последний звонок в школах Ельца перенесен до отбоя воздушной тревоги

И. о. мэра Ельца Вячеслав Жабин сообщил о переносе праздника последнего звонка в школах города на более позднее время.

«Последние звонки в школах Ельца пройдут только при отсутствии воздушной опасности.

В городе не должно быть «желтого» и «красного» уровней. Безопасность детей превыше всего», — сообщил исполняющий обязанности главы города.

В Ельце, как и во всей области, сейчас действует желтый уровень опасности — красный отменен в 08:54.

последний звонок
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Выборы мэра
10 минут назад
Ельца надо переносить на 26 год. Сейчас их проводить небезопасно
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?
29 минут назад
А что по этому вопросу думает товарищ Копцева
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Липчанин
18 минут назад
Вообще до лампочки.
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