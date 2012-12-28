Жёлтый перерос в красный

$82,13
€92,19
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
«Веста» въехала в коммунальный раскоп
Происшествия
19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения
Происшествия
Водитель автобуса зажал дверью руку пассажирки и наехал ей на ногу: дело ушло в суд
Происшествия
Состояние пострадавших в лебедянской аварии 17-летней и 18-летней девушек – удовлетворительное
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -2
Погода в Липецке
Пьяный липчанин совершил ДТП на угнанной машине и заснул
Происшествия
«Шкода» слетела с тамбовской трассы: пострадала женщина
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди пройдут лишь местами
Погода в Липецке
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$82,13
€92,19
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки
Происшествия
Хотите правду вы услышать иль просто факты изложить?
Неделя 48
Красную икру пора покупать к Новому году — скоро может подорожать
Общество
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат
Происшествия
Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из Липецкой филармонии
Культура
В сторону Липецкой области несутся ракеты
Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Происшествия
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Езда на красный свет закончилась столкновением автобуса и легковушки
Происшествия
Участника шоу «Голос» и ученика Ларисы Долиной не хотели отпускать из Липецкой филармонии
Культура
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат
Происшествия
Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Происшествия
В сторону Липецкой области несутся ракеты
Происшествия
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
Теперь жёлтый уровень воздушной тревоги
Происшествия
Жёлтый перерос в красный
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Читать все
Происшествия
81
14 минут назад
Жёлтый перерос в красный
Вечер давно уже не томный.
На территории Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.
Жителей призывают соблюдать спокойствие, по возможности укрыться в безопасных местах.
Жёлтый уровень
БПЛА
1
0
0
1
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии