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сегодня, 13:47
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Возле Центрального рынка временно заасфальтируют трамвайные пути

Как это сделано в других районах Липецка, где рельсы пересекают проезжую часть.

Водители пожаловались GOROD48 на проблемы с пересечением трамвайных путей на перекрестке у Центрального рынка. В других районах города, где рельсы также проходят по проезжей части, их временно заасфальтировали. Почему также не сделать и тут?

В пресс-службе мэрии уточнили, что собираютс временно заасфальтировать трамвайные пути у рынка до конца второго квартала текущего года.

Напомним, в Липецке выполняется концессионное соглашение о модернизации трамвайных путей. До конца 2025 года ООО «Мовиста Регионы Липецк» должно было переложить 40,8 км существующих трамвайных путей, построить 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе, приобрести 46 новых вагонов. Все вагоны давно куплены, но  обновление трамвайной сети выбилось из графика.
трамвайные пути
Центральный рынок
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Житель Липецка
34 минуты назад
Их не нужно закатывать асфальтом,а ,как в Москве линии опустить ниже дорожного полотна.
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хрустальная подвеска
36 минут назад
Да все равно будут пробки делать, увидев малейший прыщ на дороге, особенно небольшое возвышение и по привычке еле перекатываться.
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Житель Липецка
36 минут назад
Космонавтов циолковского.,кольцо 9-го м-на,меркулова катукова. 90 процентов пробки сократите
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Сырский
41 минуту назад
Рудник множество ж/д переездов, точнее рельсы с ямами, можно что-то сделать?
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Элиот
45 минут назад
Уберите вы эти трамваи, есть электробусы, экологично и комфортно. Зачем эти рельсы, это прошлый век.
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Житель
сегодня, 14:07
Интересно, а если бы водители не пожаловались? Тогда еще одна жалоба, на Циолковского... А куда смотрят специалисты, которые должны за этим следить?
Ответить
специалист
30 минут назад
спим мы
Ответить
А смысл и
сегодня, 14:07
Этой деятельности в чем?
Ответить
кэп
35 минут назад
Это маскировка от водителей трамваев. Они же на рельсы едут...
Ответить
Серега
сегодня, 14:07
Давно пора, колеса квадратные стали.
Ответить
яяяя
сегодня, 14:03
правильно. трамваев всё равно не будет
Ответить
Деньги девать некуда?
сегодня, 14:01
Или это старые рельсы, которые так и так будут менять? Если нет, то это дурь какая-то
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