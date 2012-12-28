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Общество
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сегодня, 13:47
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Возле Центрального рынка временно заасфальтируют трамвайные пути
Как это сделано в других районах Липецка, где рельсы пересекают проезжую часть.
В пресс-службе мэрии уточнили, что собираютс временно заасфальтировать трамвайные пути у рынка до конца второго квартала текущего года.
Напомним, в Липецке выполняется концессионное соглашение о модернизации трамвайных путей. До конца 2025 года ООО «Мовиста Регионы Липецк» должно было переложить 40,8 км существующих трамвайных путей, построить 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе, приобрести 46 новых вагонов. Все вагоны давно куплены, но обновление трамвайной сети выбилось из графика.
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