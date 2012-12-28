Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку

Иностранец пытался перелезть через забор.

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Травматологи больницы скорой помощи №1 провели необычную операцию: удалили 40-сантиметровый деревянный кол из ягодиц 41-летнего гражданина Нигерии.«Мужчина пытался перебраться через забор и напоролся на деревянный кол. С инородным предметом в мягких тканях ягодиц и кровотечением пациент был доставлен в БСМП №1, где был экстренно прооперирован в экстренном порядке. Врачи-травматологи-ортопеды Илья Андреенко и Руслан Кузовкин разрезали пациенту участок кожи, остановили кровотечение, провели ревизию раны и удалили из нее 40-сантиметровый деревянный кол», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Операция прошла успешно, cейчас пациент продолжает лечение в отделении травматологии, он уже может сидеть на кровати и благодарит врачей.