Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Общество
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4 минуты назад
Как многим нужен ты — и это докажут летом комары
Итоги недели.
В недоумении Алиса,
ведь из норы торчит на треть
непредусмотренный сюжетом
медведь
Если с основным претендентом на губернаторскую должность все очевидно, то с кандидатами на должность главы Липецка все невероятно. Во-первых, до сих пор неясны перспективы действующего мэра Евгении Уваркиной, во-вторых, комиссия по отбору кандидатов на эту должность абсолютно закрылась от СМИ. Информационный вакуум ожидаемо плодит слухи.
В понедельник, например, на праймериз регионального отделения «Единой России», где партия определялась со своим кандидатом в губернаторы, о лучших муниципальных практиках рассказал глава Лебедянского района Роман Ченцов. Очевидно, что после одобрения кандидатуры Артамонова президентом России у актива «ЕР» не было никаких сомнений, кто будет кандидатом от партии власти на выборах губернатора. Поэтому некоторые участники праймериз решили, что главу Лебедянского района Игорь Артамонов благословит на выборы главы Липецка, которого в итоге выберет горсовет. В тот же понедельник, за 10 дней до окончания приема документов от кандидатов на должность главы города, в горсовет не поступило ни одной заявки. «Звонят, интересуются, какие документы нужны для участия в выборах мэра». В горсовете удивляются, что представители КПРФ и ЛДПР уже заявили о желании участвовать в губернаторских выборах, но игнорируют выборы главы Липецка.
— За КПРФ и ЛДПР никто всерьез, понятно, голосовать не станет, независимых кандидатов тоже нет. Выборы без выбора, — констатировал читатель «Н-да».
В четверг «На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)»: горком КПРФ выдвинул кандидатом в мэры своего первого секретаря и депутата областного Совета Николая Быковских. В пятницу горсовет сообщил: «На пост мэра — два кандидата». По данным GOROD48, претенденты — обычные горожане, ранее не замеченные в политике. Вечером того же дня нам стало известно, что кандидатов уже трое. Заявки от «тяжеловесов» в горсовете ждут во вторник-среду. В телеграмм-каналах мелькают имена главы Ельца Евгения Боровских, глав Лебедянского и Добровского районов Романа Ченцова и Анатолия Попова. Держит интригу и действующий мэр — очевидно, Евгения Уваркина в следующий вторник на сессии горсовета, на которой она отчитается о своей работе за пять лет, будет вынуждена сказать своим избирателям, пойдет ли она на второй срок.
Примечательно, что на этой неделе профильная комиссия горсовета дала добро Евгении Уваркиной увеличить штат ее заместителей еще на одного вице-мэра. Его денежное содержание в год — 1,5 млн рублей. «Что получит конкретный липчанин от появления у мэра седьмого заместителя?» — спросил депутат Игорь Подзоров.
— Более эффективное управление деятельности городской администрации, — ответили ему.
Если говорить о соседях Липецка по Центральному Черноземью, то у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. Четыре у главы администрации Тулы.
А вот в садоводческом товариществе «Сокол-2» уже несколько лет не могут сменить председателя. Об этой трагикомической ситуации можно прочитать в публикации: «Сами выбрали и сами не можем скинуть!»
Посмотрел налево
и направо я,
самокатчик сзади
врезался в меня
Вчера в Липецке подорожал проезд на общественном транспорте на два рубля за наличку и по безналу. Ранее в такой инициативой к регулятору, в областное управление потребрынка и тарифов, обратилась группа частных перевозчиков. Они мотивировали свою просьбу ростом цен на топливо, запчасти, иные расходники, а также необходимостью повышения зарплат водителям.
— По сравнению с декабрем прошлого года цена на солярку выросла на 10%. Это очень много. На запчасти цена выросла на 15-30%. Если говорить о штатах, то перевозчикам в среднем не хватает 25% водителей. Дела в сфере пассажирских перевозок все хуже. Мы не можем конкурировать по росту зарплат с АПК и грузоперевозками, — сказали вице-мэру Николаю Дергунову предприниматели.
Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов заметил, что тарифы на проезд в Липецке не такие уж и высокие по сравнению с другими городами ЦФО. Например, в Смоленске поездка за наличные обойдется в 28 рублей. В Брянске, Костроме, Твери за проезд платят 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34. Даже в Ельце, в городе, который меньше Липецка в пять раз, за проезд платят 26 рублей: тарифы там поднимали в конце прошлого года и уже в июне перевозчики намерены выйти в правительство области с предложениями на еще одно повышение.
— Мы подошли к критической черте. Дальше — просто развал отрасли. И это катастрофа для жителей города, — сказал Николай Дергунов.
Новости о повышении оплаты проезда стали популярными. Их просмотрели более 25 тысяч раз, оставив к ним без малого 400 комментариев. Цитируя «обокраденного» Шпака, все они были «ругательными» для городской администрации и перевозчиков. Вот лишь некоторые:
Светлана: «Тарифы за проезд повышают, а качество обслуживания? 379 не дождешься, вчера с 3 участка не могла уехать, час ждала! Это нормально? Зато расписание есть. Мне надо будет сделать 3 пересадки, чтобы добраться до нужного места!»
Так это норма: «Не удивили очередным повышением проезда! В салонах коммерческих маршрутов грязь, заселенные вонючие сиденья и наглухо закрытые окна и люки. Про кондиционер речи вообще нет. Кондюк был в этом еврохламе только на выходе с завода».
Кирилл: «Проездные! Сделайте уже проездные хотя бы на муниципальный транспорт (а лучше на весь) — ну сколько можно платить за одну-две пересадки, надоело! Такой большой город, а никакого тарифного меню!»
Гость: «Тогда необходимо ввести проездные билеты на месяц для разных категорий граждан, а не только многодетные бесплатно. Студенческий, пенсионный, школьный, обычный- как было раньше и как сейчас в ряде городов. Почему-то эти просьбы игнорируют люди, принимающие решения».
На те же два рубля выросла плата за проезд в трамвае. Но трамваев на улицах нет: с 25 мая по 6 июня в Липецке прекратил работу последний действующий маршрут («Кольцо 9 микрорайона–Центральный рынок») — концессионер, столичная «Мовиста Регионы», стоит новый выезд из депо взамен демонтированного старого. «Надо успеть: до запуска нового трамвая осталось 20 дней». В третьей декаде июня должно возобновиться движение по пока укороченному маршрут №2 — от депо до памятника Танкистам. После запуска «двойки» концессионер сосредоточится на завершении строительства ветки через Октябрьский мост к промзоне района Тракторного — по ней раньше ходил маршрут №1к: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова». Этот маршрут запустят к концу года.
В Липецке активно развивается альтернативный электротранспорт: самокаты и иные средства индивидуальной мобильности. Но «Весело только тем, кто вдвоем едет на самокате!» — так о пользователях СИМ высказался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев при обсуждении разработанного еще год назад мэрией Порядка пользования электросамокатов, который по факту не работает. Знаете ли вы, например, что в Липецке запрещена езда по площади Ленина-Соборной и через территорию воинского мемориала на площади Героев? Но всякие ограничительные и запретительные меры не указ для самокатчиков, главным образом молодежи. А сотрудники Госавтоинспекции смотрят на нарушения сквозь пальцы. Поэтому депутаты рекомендовали мэрии ввести тотальный запрет на использование электросамокатов в городских парках. А лучше бы и вовсе запретить в Липецке бизнес по их прокату.
Кстати, на этой неделе «Водитель чудом не задавил самокатчика у железнодорожного вокзала» — инцидент записал видеорегистратор. Видеоролик собрал 88 комментариев. Вот последний.
— Достали эти самокатчики запретить подросткам ими пользоваться из-за них одни проблемы или ввести огромный штраф пусть платят родители или в виде наказания нарушил пусть метёт улицу всё лето здесь не должно быть никакой гуманности из-за таких гибнут страдают невинные люди, — написала Наталья.
Где моя зарплата,
ведь была вот-вот,
хорошо на память
сделала скриншот
На этой неделе председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала бюджетной комиссии Липецкого горсовета, как администрация собирается потратить полученные от области 2,2 миллиарда рублей. В частности, на повышение зарплат водителям МУП «Липецкпассажиртранс» выделят 71 миллион рублей, а для отдыха водителей на конечных остановках самых популярных маршрутов приобретут семь модульных комнат за 12,5 миллиона.
— Всю минувшую зиму у нас была проблема с уборкой улиц. Помните, некому было работать? Как с этим сейчас? Подняли зарплату работникам МБУ? Надо ведь уже думать о новой зиме, —- поинтересовался депутат Николай Двугрошев, который вот уже несколько последних лет целенаправленно бьет в одну точку: отсутствия должной чистоты и порядка в городе.
Ему ответили, что зарплату на коммунальном предприятии повысили еще с 1 декабря прошлого года — до начальных 36 тысяч у дворников и до 70 тысяч — у механизаторов и водителей коммунальной техники. «Отток прекратился. Люди пошли. Им платят обещанную зарплату».
Так же «На оборудование спортплощадки для Зеленого острова потратят 30 миллионов из бюджета Липецка». В МАУК «Культурные пространства Липецка» говорят, что проектированием популярной зоны отдыха занимается частный инвестор.
— А на приют для животных нет денег, — написала lidija
Но нет, «В Липецке начали строить приют для собак». На странице приюта «Счастливый берег» (который должен освободить площадку в селе Студеные Хутора к середине лета) сообщают, что землю для собак приобрел бизнесмен Павел Павлов (тем временем «У мэрии Липецка отсудили 90 000 рублей за укус бродячей собаки»).
Кстати, новые появляющиеся в Липецке стараниями меценатов памятники с трудом попадают на баланс мэрии. Просто потому, что спонсоры не передают муниципалитету документацию на монументы.
— Может случиться так, что сегодня памятник поставили — а завтра ветер подул и он упал, — сказал депутат-строитель Александр Кофанов.
Также выяснилось, что в Липецке — десятки обелисков, памятных досок и стел, за состояние которых формально не отвечает никто. Даже «Памятник Солдату в парке Победы оказался ничьим», хотя установлен там еще в 2005 году!
Ну, зачем нам эти
море, солнце, пляж —
есть ведь наша речка,
комары, шалаш
В среду «На Центральном пляже утонул 16-летний парень». А официальный пляжный сезон в Липецке начался только вчера. С 1 июня на пляжах начинают дежурить спасатели. В прошлом сезоне они не допустили на городских пляжах ни одной смерти.
На центральный пляж МАУК «Культурные пространства Липецка» завез сбитые под углом крашеные поддоны. Кому-то из отдыхающих они нравятся, кому-то — нет.
— Поддоны давно используют в качестве уличной мебели. Это практично, симпатично, экологично. Почему бы и нет? Скоро на этой мебели мы разложим еще и подушки. Для отдыхающих они будут бесплатными. Украдут? Положим новые!
Кстати, «Впервые за несколько последних лет вода в реке Воронеж в Липецке пригодна для купания». И это настоящая сенсация: несколько последних лет Роспотребнадзор запрещал мэрии разрешать купание в реке из-за ее бактериального загрязнения частной канализацией жителей Сокола и Ниженки. Поэтому на всех пляжах стоят запрещающие знаки. А на городской набережной плавать нельзя даже не из-за антисанитарии, а по причине сильного течения в этом месте. Вода смывает песок, а потому дно в УГС Липецка считают опасным для купания — течение не дает возможности сделать безопасным спуск в воду.
В жару окунаются в фонтаны и не только бывшие десантники. Под струями любит бегать ребятня. И вот новость: «Фонтаны на улице Ленина могут заменить новыми — плоскостными». Сейчас в мэрии обсчитывают смету обновления всей четной стороны улицы Ленина, на которой не заработал в мае большой фонтан, тот, что ближе к парку «Сказка». Оказывается, еще в прошлом году управление главного смотрителя обнаружило повреждение гидроизоляции фонтана. Его ремонт должны закончить к Дню города, однако подрядчик, сняв с чаши 40-летнего фонтана облицовку, обнаружил, что несущие конструкции разрушены больше, чем считалось ранее.
В разгаре — сезон ремонтов дорог. Планы у мэрии — самые масштабные за последние лет тридцать: обновить сразу 64 дороги! И это без учета пяти мостов, которые начнут делать осенью следом за горбатым на Советской. На этой неделе во время объезда строек вице-мэром Николаем Дергуновым стало известно, что «Расползающиеся дороги в Липецке склеят битумной лентой». Новую технологию обкатают в том числе на улице Папина.
— Лента укладывается в торец первого уложенного асфальтоукладчиком слоя. Когда в стык с ним будет укладываться новый слой, то при температуре свыше 200 градусов эта лента расплавится, сделав стык очень прочным, — объяснил технологию представитель компании «СДК» Олег Баранов.
Кошмары нашего городка
Кошмаров было как никогда много. Так, «В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына». В правоохранительных органах считают, что женщина случайно приспала малыша, а потом ушла из дома и пропала. «После 20 лет розыска задержан подозреваемый в изнасиловании 80-летней женщины»: на момент совершения преступления ему было всего 15 лет.
Елецкие полицейские дважды попросили помощь в опознании скелетированных трупов. Один нашли в июле 2015 года вблизи деревни Белевец, второй — 7 ноября прошлого года у станции Телегино.
«В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня». Основная версия его смерти — суицид. А в реке Дон у Лебедяни «Рыбаки нашли тело 93-летней старушки». Женщина числилась пропавшей без вести с 24 мая. «В Подгорном отец достал из пруда тело утонувшего сына» — Следком будет проверять обстоятельства гибели 12-летнего ребенка. В Липецке «Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта» — 58-летний мужчина приехал в Липецк из Иркутска. А на Соколе мертвой в подвале ее же дома нашли пропавшую пенсионерку.
28 мая «Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность» у дома №8 по улице Плеханова. 37-летняя женщина заявила, что крышка люка не была закреплена.
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