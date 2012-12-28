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399
сегодня, 09:42
2

БПЛА уничтожены над Липецкой областью

Над 16-ю регионами страны, в том числе над Липецкой областью, этой ночью активно работали силы ПВО, уничтожившие 344 БПЛА самолетного типа.

В нескольких округах Липецкой области ночью и утром вводился красный уровень воздушной угрозы.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Пенсионерка
сегодня, 10:16
Ночью дом подпрыгивал от взрывов. А когда-то мы об этом и подумать не могли. Дожили . Гаджеты виноваты и интернет.
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НЕ НА ТЕХ ДУМАЕТЕ
26 минут назад
УЗИ и мрт это тоже гаджеты и интернет, наверное, раз сто уже сделали, и не захотите чтобы вас лечили свечками и окуриванием травами под бубен. Не закрывайтесь от цивилизации, знаний, технологий и информации.
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