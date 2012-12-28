Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Происшествия
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сегодня, 09:42
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БПЛА уничтожены над Липецкой областью
В нескольких округах Липецкой области ночью и утром вводился красный уровень воздушной угрозы.
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