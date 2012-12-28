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Общество
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31 минуту назад
Водитель чудом не задавил самокатчика у железнодорожного вокзала
Инцидент записал видеорегистратор.
Водитель двигался на разрешающий для него сигнал светофора. В последний момент он заметил, как по пешеходному переходу на электросамокате ехал подросток лет 13-15-ти и сумел избежать наезда.
Инцидент записал видеорегистратора автомобиля.
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