Водитель чудом не задавил самокатчика у железнодорожного вокзала

Инцидент записал видеорегистратор.



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Опасная ситуация произошла днем 28 мая у железнодорожного вокзала в Липецке — водитель автомобиля чудом не задавил самокатчика.Водитель двигался на разрешающий для него сигнал светофора. В последний момент он заметил, как по пешеходному переходу на электросамокате ехал подросток лет 13-15-ти и сумел избежать наезда.Инцидент записал видеорегистратора автомобиля.