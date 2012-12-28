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939
сегодня, 12:17
11

На избирательном участке в Становлянском округе ночью пропали 50 бюллетеней

Об их судье ничего не известно. Полиция ищет.

Как сообщили в областном избиркоме, из помещения УИК №16-13 в Становлянском округе в ночь на 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования. На данный момент об их судьбе, а также о том, кто может быть причастен к инциденту, ничего неизвестно.

Председатель УИК написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства случившегося. 
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Интересно
26 минут назад
А как обнаружили пропажу? Пришли люди голосовать, а бюллетеней их нет?
Ответить
Мммм…
26 минут назад
Пропали заполненные или чистые бюллетени?
Ответить
витек
сегодня, 13:58
происки зарубежного империализма.
Ответить
О. Генри
сегодня, 13:51
Просто бумага закончилась в одном месте... Вот и взяли. Кому они нужны эти бюллетени.
Ответить
омсквич
сегодня, 13:39
За что же так судью ?
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Фунтик
сегодня, 13:31
Да вы что, офигеть, кража века, надо все подразделения полиции поднимать
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Славик и Димон
сегодня, 12:54
Никогда такого не было и вот опять ! Мы не знаем кто это сделал, если бы мы знали кто это сделал, но мы не знаем кто это сделал !
Ответить
Сенокос на льдине
сегодня, 12:49
Уважаемый ГОРОД 48 какому судье ничего не известно? Читайте что вы пишите.
Ответить
Даша
сегодня, 12:44
Так это судья виноват в их отсутствии? Дожили! Чем у нас судьи занимаются.
Ответить
Судьбе,
сегодня, 12:32
А не судье.Грамотеи.
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