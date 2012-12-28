В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Лжесотрудники налоговой службы выманили у молодого жителя Добринского района более миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 12:17
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На избирательном участке в Становлянском округе ночью пропали 50 бюллетеней
Об их судье ничего не известно. Полиция ищет.
Председатель УИК написала заявление в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства случившегося.
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