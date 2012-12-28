На избирательном участке в Становлянском округе ночью пропали 50 бюллетеней

Об их судье ничего не известно. Полиция ищет.

Как сообщили в областном избиркоме, из помещения УИК №16-13 в Становлянском округе в ночь на 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования. На данный момент об их судьбе, а также о том, кто может быть причастен к инциденту, ничего неизвестно.Председатель УИК написала заявление в полицию.Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства случившегося.