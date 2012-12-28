О лучших муниципальных практиках на региональных праймериз «ЕР» рассказал Роман Ченцов

Некоторые участники праймериз решили, что глава Лебедянского района будет рекомендован губернатором на должность мэра Липецка

Фото: vk.com/roman_chentsov

Сегодня состоялись смотрины кандидата в губернаторы Липецкой области на праймериз регионального отделения «Единой России»: на этом мероприятии с участием секретарей городских и районных отделений партии решалось, кто с ее одобрения пойдет на сентябрьские выборы главы региона.Кандидатов на праймериз было двое: действующий губернатор Игорь Артамонов и глава Лебедянского района Роман Ченцов. Очевидно, что после одобрения кандидатуры Артамонова президентом России у актива «ЕР» не было никаких сомнений, кто будет кандидатом от партии власти на выборах губернатора. Интересно другое — кандидатура Романа Ченцова как еще одного возможного кандидата в главы региона. Если Игорь Артамонов говорил о развитии региона в ближайшие пять лет, то его визави поделился с однопартийцами лучшими муниципальными практиками в решении разных проблем. Это обстоятельство позволило некоторым участникам праймериз решить, что главу Лебедянского района Игорь Артамонов благословит на выборы главы Липецка (его выбирают депутаты горсовета).