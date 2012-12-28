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256
56 минут назад
4

О лучших муниципальных практиках на региональных праймериз «ЕР» рассказал Роман Ченцов

Некоторые участники праймериз решили, что глава Лебедянского района будет рекомендован губернатором на должность мэра Липецка

Сегодня состоялись смотрины кандидата в губернаторы Липецкой области на праймериз регионального отделения «Единой России»: на этом мероприятии с участием секретарей городских и районных отделений партии решалось, кто с ее одобрения пойдет на сентябрьские выборы главы региона.

Кандидатов на праймериз было двое: действующий губернатор Игорь Артамонов и глава Лебедянского района Роман Ченцов. Очевидно, что после одобрения кандидатуры Артамонова президентом России у актива «ЕР» не было никаких сомнений, кто будет кандидатом от партии власти на выборах губернатора. Интересно другое — кандидатура Романа Ченцова как еще одного возможного кандидата в главы региона. Если Игорь Артамонов говорил о развитии региона в ближайшие пять лет, то его визави поделился с однопартийцами лучшими муниципальными практиками в решении разных проблем. Это обстоятельство позволило некоторым участникам праймериз решить, что главу Лебедянского района Игорь Артамонов благословит на выборы главы Липецка (его выбирают депутаты горсовета).

Фото: vk.com/roman_chentsov
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Комментарии (4)

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Сначала новые
65+
4 минуты назад
Обязательно подержу земляка с Талицкого- Чемлыка ! Добринские рулят .
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Хотите
35 минут назад
Ещё без отопления и не проехать-уехать. Лично я , нет.
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Не я
40 минут назад
Был у нас один глава Липецка из деревни , теперь будет второй. Это конечно феерично
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Наталья
43 минуты назад
Достойная кандидатура на должность мера
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