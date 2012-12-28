Общество
292
37 минут назад
2
В Липецке начали строить приют для собак
Зоозащитники рассказали о начале строительства приюта в промышленной зоне Липецка.
На странице приюта в соцсетях раскрыли имя благотворителя, который приобрел землю для собак — это липецкий бизнесмен Павел Павлов.
Напомним, приют «Счастливый берег» должен освободить площадку в селе Студеные Хутора Липецкого округа к середине лета.
Те, кто хочет помочь приюту, могут найти его реквизиты на странице в соцсетях. Требуются деньги на строительство, переезд животных, еду и другие хозяйственные нужды.
Фото: vk.com
0
0
0
5
0
Комментарии (2)