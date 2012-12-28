Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
Происшествия
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сегодня, 10:06
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У мэрии Липецка отсудили 90 000 рублей за укус бродячей собаки
Собака укусила мужчину на глазах его сына. Обоим присудили компенсацию морального вреда.
Советский районный суд Липецка взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей, в пользу его сына – 30 тысяч рублей. Однако городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства подал на это решение апелляционную жалобу, ссылаясь на отсутствие своей вины: ведь между МУ «УГС г. Липецка» и ИП Фоминой Т.Е. на этот период был заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Липецке.
«Департамент не может нести ответственность за действия безнадзорных животных, учитывая, что сам по себе факт наличия на территории города Липецка животных без владельцев не доказывает вины ответчика в ненадлежащем исполнении возложенных полномочий», – говорилось в апелляционной жалобе.
Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения.
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