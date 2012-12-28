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сегодня, 10:06
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У мэрии Липецка отсудили 90 000 рублей за укус бродячей собаки

Собака укусила мужчину на глазах его сына. Обоим присудили компенсацию морального вреда.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка по решению суда выплатит 90 тысяч рублей за укус бродячей собаки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, c иском в суд к администрации Липецка обратился мужчина, которого укусила бродячая собака на глазах его несовершеннолетнего сына.

Советский районный суд Липецка взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей, в пользу его сына – 30 тысяч рублей. Однако городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства подал на это решение апелляционную жалобу, ссылаясь на отсутствие своей вины: ведь между МУ «УГС г. Липецка» и ИП Фоминой Т.Е. на этот период был заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Липецке.

«Департамент не может нести ответственность за действия безнадзорных животных, учитывая, что сам по себе факт наличия на территории города Липецка животных без владельцев не доказывает вины ответчика в ненадлежащем исполнении возложенных полномочий», – говорилось в апелляционной жалобе.

Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения. 
бездомные животные
отлов собак
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
PS а это мысль, снимайте этих псин , сделать группу, я не знаю, в ок или ВК и пусть каждый туда заливает видео, какие милые песики у нас в город, реально по например садам вечером пройти страшно
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Гость
7 минут назад
Такое ощущение, что собак из несчатливого приюта на улицы города вернули, я теперь буду каждую агрессивную псину снимать и писать жалобы на бездействие властей и точка!!
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Липчанка.
19 минут назад
Мужик - ПОДСТАВЩИК ! Поведение собаки - зеркальное. Мужик замахивался на собаку ногами - получил ответ! Квалификация судьи вызывает сомнение. За агрессивное и провокационное поведение мужика оштрафовать, с ребенком провести просветительскую беседу, ну а судью…(
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Я
37 минут назад
Как же надоели уже эти зоошизики со своими собачками
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Да просто
19 минут назад
не реагируй, сами пусть носятся с ними.
Ответить
???
48 минут назад
Какая ему компенсация? Он сам спровоцировал укус собаки.
Ответить
Animal planet.
51 минуту назад
Сейчас просекут фишку,и спецом будут собак провоцировать и под укус подставляться чтобы компенсацию получить.
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Сосед
сегодня, 10:28
Главное компенсацию получить,и неважно кто прав кто виноват
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Ещё
сегодня, 10:27
взрослый воспитывайте, чтобы не водили своих детей там, где гуляют бездомные собачки.
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Ольга
сегодня, 10:26
Всем сейчас нужны деньги,а повод найдется
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Я
сегодня, 10:24
Воспитывайте детей,следите за детьми,а то в бых.саду дети одевают костюмы животных и играют в вольере для собак,укусит виновата будет собака,обьясняйте детям,что дети должны играть на детских площадках
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