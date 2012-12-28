У мэрии Липецка отсудили 90 000 рублей за укус бродячей собаки

Собака укусила мужчину на глазах его сына. Обоим присудили компенсацию морального вреда.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка по решению суда выплатит 90 тысяч рублей за укус бродячей собаки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, c иском в суд к администрации Липецка обратился мужчина, которого укусила бродячая собака на глазах его несовершеннолетнего сына.Советский районный суд Липецка взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей, в пользу его сына – 30 тысяч рублей. Однако городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства подал на это решение апелляционную жалобу, ссылаясь на отсутствие своей вины: ведь между МУ «УГС г. Липецка» и ИП Фоминой Т.Е. на этот период был заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Липецке.«Департамент не может нести ответственность за действия безнадзорных животных, учитывая, что сам по себе факт наличия на территории города Липецка животных без владельцев не доказывает вины ответчика в ненадлежащем исполнении возложенных полномочий», – говорилось в апелляционной жалобе.Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения.