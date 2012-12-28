Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд
Общество
Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация
Общество
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Происшествия
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек
Общество
Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек
Общество
19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников
Происшествия
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Общество
Боевая часть беспилотника в Ельце перевезена на спецполигон
Происшествия
В Липецкой области онлайн проголосовали 55% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей
Общество
Читать все
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
40-летний житель Добровского района сжег автомобиль 19-летнего родственника
Происшествия
Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
Общество
В августе дешевели овощи и яйца, дорожал сахар
Общество
В Липецкой области — второй день выборов
Общество
В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Общество
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Происшествия
БПЛА уничтожены над Липецкой областью
Происшествия
Ночью и утром красный уровень вводился в нескольких округах Липецкой области
Происшествия
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Общество
Читать все
Общество
294
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы

Программа наступившего уикенда.

Знаменитый Cantus Cor»

Музыкальным подарком липчанам по случаю выходных на этот раз станет выступление сводного хора «Cantus Cor» Детской школы искусств № 6 (руководитель – заслуженный работник культуры Липецкой области Елена Серова). Юные таланты исполнили песню «Берёзы» И. Матвиенко в обработке Я. Дубровина. 

Съёмка и монтаж Романа Матвиенко.



Дождик только ночью

Оба выходных в Липецке выдадутся тёплыми – от +22 до +24 градусов. В ночь с субботы на воскресенье возможен небольшой дождик, больше осадков не предвидится.

DSC_83761.JPG

Отключения воды

19 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Чаплыгина,
– пер. Джамбула.

IMG_1465.jpg

20 сентября с 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:

– ул. В. Скороходова, 9.
– ул. Октябрьская, 49, 49/2, 53, 53/1, 53 стр.1, 53 стр.2, 51д, 51а, 51б, 55а;
– пр-т 60 лет СССР, 29.

Бензин

Найти горючее на выходных просто необходимо: хотя бы ради того, чтобы доехать до избирательного участка. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

12.jpg

По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Выборы

Первый день голосования позади, 19 и 20 сентября 809 избирательных участков региона будут открыты с 8:00 до 20:00.

DSC063601.jpg

В Липецкой области проходят две избирательные компании. Жители выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, на которых по двум одномандатным округам в регионе идет 20 кандидатов. Параллельно будут выбирать депутатов 8-го созыва Липецкого областного Совета. На 36 мандатов претендуют более 330 кандидатов.

Гулянья

В субботу и воскресенье в парках и общественных пространствах произойдёт немало событий. Ниже список на графике мэрии Липецка.

й1.jpg

й2.jpg

Липецкое долголетие

19 сентября с 10:00 до 19:00 Нижний парк превратится в гигантскую площадку на интерактивном фестивале «Липецкое долголетие» (12+).


Видео и фото вверху vk.ru/szn48

Любой желающий может попробовать себя в футболе, тхэквондо и каратэ, заняться йогой, тайцзи или ролиболом. Для любителей классики – настольный теннис, шахматы и шашки. На площадках здоровья консультации врачей можно получить бесплатно. А на главной сцене весь день будет проходить танцевальная программа.

Йога

19 сентября в 16:00 на Зелёном острове у липчан появится шанс бесплатно позаниматься йогой (6+).

Практика рассчитана на любой уровень. Приходите если вам подходят плавные асаны без спешки, безопасные стойки и свежий воздух, который гарантирует расслабление.

HGBoiiEJ3hFjbc0cLegK52mh9N4PO_ENIkf6P3rTO_3RdFUUlBqYhAT4cxVD_ONV8AfAQFnjNODwTqraxb0HyXXz.jpg

Фото vk.ru/club231933671

Все необходимое для занятии выдадут на месте.

Выходные в музее

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) устраивает традиционные экскурсии выходного дня.

19 сентября

12:00 — «Липецкая земля» (6+)
16:00 — «Русская доблесть» (6+)

20 сентября

12:00 — «Стальной город» (6+)
16:00 — «Небо начинается с земли» (6+)

NbUdMQQmw5msYVnz31kdPgBfqVL62cVTS8nDHr9lYqbCY4VcmONy7iQejq0ljvId2E6KMbdTbYA7gSA1zw7ss2eb.jpg

Фото vk.ru/museum48group

Спектакль

19 сентября в 12:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2) состоится премьера спектакля «Про взрослых и детей» (6+).

rldYcclApYTe88m8pUxHnX8fZiszK6S3Bt0MjTprTGtqgX3xm9wfF8n2ckRbxPor3jADvxxwGeT1pl3Ye0ivEzPT.jpg

Кем мы хотим быть? Почему иногда врём? Зачем нам друзья? Кто вообще придумал взрослую жизнь и у кого добыть в ней инструкцию? Ответы на многие вопросы в постановке Анастасии Соколовой.

Лекция Ломоносова

19 сентября в 16:00 в Липецком художественном музее (ул. Ленина, 7а) преподаватели Андрей Ломоносов и Сергей Шмаков запускают новый авторский цикл лекций «Поэты Серебряного века» (12+).

hf4n02exrfkyziskng1xurdyh9pp6t10.jpg

Первая встреча будет посвящена Иннокентию Анненсокму.

Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) будет работать оба дня.

7nKZ98ODRhZFsgKZDj7RQSraPNu9rmbNZhXyF-TdiPP-tI8TUm_GnwLnpFfuSukYLNT8tx8mZwrN22iA0_I1usd9.jpg

19 сентября в 11:00 и в 13:00 спектакль «Теремок» (0+)

20 сентября в 11:00 и в 13:00 спектакль по произведению А. Раскина «Как папа был маленьким» (6+).

Юбилей…. Большого театра

20 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) будут отмечать юбилей одного из символов отечественной культуры – Большого театра (6+).

wdJUihIBobSEoJZym49_kQoyPGpFs2pDe_YMxDaPjkrt00DRLexHFlC1j3i7dwEe8SzbAQt-4tvby5O3o1Ufh0Fo.jpg

Фото vk.ru/cgb_liplib48

Узнаете интересные факты о знаменитой квадриге и фонтане Большого историю его легендарного занавеса и люстры, а также многое другое.

Вход свободный.

«Пушистый сад»

20 сентября в 14:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) приглашают на мастер-класс «Пушистый сад» (6+).

nOTGTJP3Mh_QeBpQt8LWDQ-_FmSWJkjW6wLwSD_iGr8yEThQ-A9gtq0ipn5laYK1eUYc1w5IQJ_OZosL-MnW4bl1.jpg

Фото vk.ru/club129569037

Научат своими руками очаровательный букет из пушистой проволоки в горшочке – скручивать и фантазировать, собирать яркие цветы и украшать горшочек.

Премьера нового футболиста «Металлурга»

19 сентября в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты принимают «Строгино» из Москвы (6+).

«Металлург» утратил шансы на победу в «подгруппе №3», но серьёзно намерен бороться за «бронзовые» медали. Сегодня в Липецке намерены устроить премьеру и новичку команды – хавбеку Дмитрию Павлову, который перешёл в нашу команду совсем недавно, а до этого выступал на ступеньку выше – в «Серебре» и «Золоте».

IMGL1236.JPG

За час до матча в 13:00 возле центральных касс стадиона начнёт работать знаменитая фанзона с футбольными конкурсами, музыкой, аквагримом, раздачей сувениров и подарков.

Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенными и не только из-за выборов. Главное – не переставать следить за событиями на GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
12
0
5
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить