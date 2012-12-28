Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы

Программа наступившего уикенда.





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Оба выходных в Липецке выдадутся тёплыми – от +22 до +24 градусов. В ночь с субботы на воскресенье возможен небольшой дождик, больше осадков не предвидится.













Отключения воды

19 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– пер. Джамбула.









20 сентября с 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:





Найти горючее на выходных просто необходимо: хотя бы ради того, чтобы доехать до избирательного участка. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Первый день голосования позади, 19 и 20 сентября 809 избирательных участков региона будут открыты с 8:00 до 20:00.





















19 сентября с 10:00 до 19:00 Нижний парк превратится в гигантскую площадку на интерактивном фестивале «Липецкое долголетие» (12+).





Видео и фото вверху vk.ru/szn48





Любой желающий может попробовать себя в футболе, тхэквондо и каратэ, заняться йогой, тайцзи или ролиболом. Для любителей классики – настольный теннис, шахматы и шашки. На площадках здоровья консультации врачей можно получить бесплатно. А на главной сцене весь день будет проходить танцевальная программа.





19 сентября





20 сентября





19 сентября в 16:00 в Липецком художественном музее (ул. Ленина, 7а) преподаватели Андрей Ломоносов и Сергей Шмаков запускают новый авторский цикл лекций «Поэты Серебряного века» (12+).









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) будет работать оба дня.









20 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) будут отмечать юбилей одного из символов отечественной культуры – Большого театра (6+).









Фото vk.ru/cgb_liplib48









«Металлург» утратил шансы на победу в «подгруппе №3», но серьёзно намерен бороться за «бронзовые» медали. Сегодня в Липецке намерены устроить премьеру и новичку команды – хавбеку Дмитрию Павлову, который перешёл в нашу команду совсем недавно , а до этого выступал на ступеньку выше – в «Серебре» и «Золоте».







