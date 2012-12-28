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Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Программа наступившего уикенда.
Музыкальным подарком липчанам по случаю выходных на этот раз станет выступление сводного хора «Cantus Cor» Детской школы искусств № 6 (руководитель – заслуженный работник культуры Липецкой области Елена Серова). Юные таланты исполнили песню «Берёзы» И. Матвиенко в обработке Я. Дубровина.
Съёмка и монтаж Романа Матвиенко.
Оба выходных в Липецке выдадутся тёплыми – от +22 до +24 градусов. В ночь с субботы на воскресенье возможен небольшой дождик, больше осадков не предвидится.
Отключения воды
19 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– пер. Джамбула.
20 сентября с 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:
– ул. Октябрьская, 49, 49/2, 53, 53/1, 53 стр.1, 53 стр.2, 51д, 51а, 51б, 55а;
– пр-т 60 лет СССР, 29.
Бензин
Найти горючее на выходных просто необходимо: хотя бы ради того, чтобы доехать до избирательного участка. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Выборы
Первый день голосования позади, 19 и 20 сентября 809 избирательных участков региона будут открыты с 8:00 до 20:00.
В Липецкой области проходят две избирательные компании. Жители выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, на которых по двум одномандатным округам в регионе идет 20 кандидатов. Параллельно будут выбирать депутатов 8-го созыва Липецкого областного Совета. На 36 мандатов претендуют более 330 кандидатов.
Гулянья
В субботу и воскресенье в парках и общественных пространствах произойдёт немало событий. Ниже список на графике мэрии Липецка.
19 сентября с 10:00 до 19:00 Нижний парк превратится в гигантскую площадку на интерактивном фестивале «Липецкое долголетие» (12+).
Видео и фото вверху vk.ru/szn48
Любой желающий может попробовать себя в футболе, тхэквондо и каратэ, заняться йогой, тайцзи или ролиболом. Для любителей классики – настольный теннис, шахматы и шашки. На площадках здоровья консультации врачей можно получить бесплатно. А на главной сцене весь день будет проходить танцевальная программа.
19 сентября в 16:00 на Зелёном острове у липчан появится шанс бесплатно позаниматься йогой (6+).
Практика рассчитана на любой уровень. Приходите если вам подходят плавные асаны без спешки, безопасные стойки и свежий воздух, который гарантирует расслабление.
Фото vk.ru/club231933671
Все необходимое для занятии выдадут на месте.
Выходные в музее
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) устраивает традиционные экскурсии выходного дня.
19 сентября
16:00 — «Русская доблесть» (6+)
20 сентября
16:00 — «Небо начинается с земли» (6+)
Фото vk.ru/museum48group
Спектакль
19 сентября в 12:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2) состоится премьера спектакля «Про взрослых и детей» (6+).
Кем мы хотим быть? Почему иногда врём? Зачем нам друзья? Кто вообще придумал взрослую жизнь и у кого добыть в ней инструкцию? Ответы на многие вопросы в постановке Анастасии Соколовой.
Лекция Ломоносова
19 сентября в 16:00 в Липецком художественном музее (ул. Ленина, 7а) преподаватели Андрей Ломоносов и Сергей Шмаков запускают новый авторский цикл лекций «Поэты Серебряного века» (12+).
Первая встреча будет посвящена Иннокентию Анненсокму.
Кукольный театр
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) будет работать оба дня.
19 сентября в 11:00 и в 13:00 спектакль «Теремок» (0+)
20 сентября в 11:00 и в 13:00 спектакль по произведению А. Раскина «Как папа был маленьким» (6+).
Юбилей…. Большого театра
20 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) будут отмечать юбилей одного из символов отечественной культуры – Большого театра (6+).
Фото vk.ru/cgb_liplib48
Узнаете интересные факты о знаменитой квадриге и фонтане Большого историю его легендарного занавеса и люстры, а также многое другое.
Вход свободный.
«Пушистый сад»
20 сентября в 14:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) приглашают на мастер-класс «Пушистый сад» (6+).
Фото vk.ru/club129569037
Научат своими руками очаровательный букет из пушистой проволоки в горшочке – скручивать и фантазировать, собирать яркие цветы и украшать горшочек.
Премьера нового футболиста «Металлурга»
19 сентября в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты принимают «Строгино» из Москвы (6+).
«Металлург» утратил шансы на победу в «подгруппе №3», но серьёзно намерен бороться за «бронзовые» медали. Сегодня в Липецке намерены устроить премьеру и новичку команды – хавбеку Дмитрию Павлову, который перешёл в нашу команду совсем недавно, а до этого выступал на ступеньку выше – в «Серебре» и «Золоте».
За час до матча в 13:00 возле центральных касс стадиона начнёт работать знаменитая фанзона с футбольными конкурсами, музыкой, аквагримом, раздачей сувениров и подарков.
Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенными и не только из-за выборов. Главное – не переставать следить за событиями на GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
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