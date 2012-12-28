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Происшествия
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35 минут назад
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Елецкие полицейские просят помощи в опознании ещё одного скелетированного трупа
Это тело нашли вблизи станции Телегино.
Как сообщает ОМВД России по Елецкому району, на погибшем была куртка синего цвета с светлыми вставками вокруг карманов и подкладкой оранжевого цвета, спортивные брюки черного цвета, резиновые сапоги сине-зеленого цвета.
Напомним, ранее в полиции сообщили о скелетированном трупе, который был обнаружен ещё 29 июля 2015 года вблизи деревни Белевец Елецкого района. Это тело также до сих пор не опознано.
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