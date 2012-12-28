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сегодня, 18:24

В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка

Её ищут со вчерашнего дня.

Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей» сообщает о розыске 81-летней Раисы Глазуновой.

17 сентября ориентировочно в 12:00 Раиса Глазунова ушла из дома в районе улицы Космонавтов и до настоящего момента её местонахождение не установлено.

— Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий по поиску пропавшей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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