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Происшествия
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сегодня, 18:24
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Её ищут со вчерашнего дня.
17 сентября ориентировочно в 12:00 Раиса Глазунова ушла из дома в районе улицы Космонавтов и до настоящего момента её местонахождение не установлено.
— Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий по поиску пропавшей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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