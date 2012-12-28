Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте

С такой инициативой в областное управление потребрынка и тарифов обратилась группа частных перевозчиков.

Липчан ждет повышение платы за проезд: с такой инициативой к регулятору, в областное управление потребрынка и тарифов, обратилась группа частных перевозчиков. Они мотивировали свою просьбу ростом цен на топливо, запчасти, иные расходники, а также необходимостью повышения зарплат водителям.Сегодня с представителями перевозчиков, в том числе МУП «Липецкпассажиртранс», встретился вице-мэр Липецка Николай Дергунов. Предприниматели выложили и.о. главы города те же аргументы, что и правительству области.— По сравнению с декабрем прошлого года цена на солярку выросла на 10%. Это очень много. На запчасти цена выросла на 15-30%. Если говорить о штатах, то перевозчикам в среднем не хватает 25% водителей, — сообщили Николаю Дергунову предприниматели.Эти заявления подтвердил председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов. Он даже свел в специальный слайд динамику роста цен в отрасли.— Дела в сфере пассажирских перевозок все хуже. Мы не можем конкурировать по росту зарплат с АПК и грузоперевозками, — сказал один из перевозчиков.Председатель департамента транспорта заметил, что тарифы на проезд в Липецке не такие уж и высокие по сравнению с другими городами ЦФО. Например, в Смоленске поездка за наличные обойдется в 28 рублей. В Брянске, Костроме, Твери за проезд платят 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34. Даже в Ельце, в городе, который меньше Липецка в пять раз, за проезд платят 26 рублей: тарифы там поднимали в конце прошлого года и уже в июне перевозчики намерены выйти в правительство области с предложениями на еще одно повышение — на два рубля сверху.Николай Дергунов был вынужден согласиться с тем, что рост тарифов — вынужденная мера для удержания на плаву сферы пассажирских перевозок. «Мы подошли к критической черте. Дальше — просто развал отрасли. И это катастрофа для жителей города». В то же время вице-мэр обратил внимание на то, что городская администрация не намерена закрывать глаза на антисанитарию в общественном транспорте и срывах рейсов по необъективным причинам.— По этим причинам в прошлом году мы отказались от услуг нескольких перевозчиков, — добавил Николай Дергунов.И.о. главы Липецка обратил внимание предпринимателей на две задачи, которые требуют времени для решения. На необходимость привлечения молодежи в отрасль и на обновление парка. Если говорить о штатах перевозчиков, то бизнес мог бы взаимодействовать со школами, где можно популяризировать работу профессиональных водителей и колледжами, в которых их готовят.— Вы можете выплачивать студентам целевые стипендии, чтобы закрепить для них рабочие места. Это — поручение губернатора. Не надо забывать, что сейчас идет жесточайшая борьба за кадры рабочих специальностей.Больной темой вице-мэр назвал отсутствие кондиционеров в общественном транспорте. Ими оснащены 70% муниципальных и лишь 5% автобусов частных перевозчиков. Сейчас правительство РФ работает над льготными программами приобретения техники в лизинг, но пока их нет, нужно позаботиться о том, чтобы в маршрутках хотя бы открывались форточки и люки для проветривания.По данным GOROD48, перевозчики предлагали поднять тариф на три рубля за наличный расчет и по безналу, но региональное управление потребрынка и тарифов согласилось увеличить цену проезда на два рубля.