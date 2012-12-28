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сегодня, 14:45
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Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте

С такой инициативой в областное управление потребрынка и тарифов обратилась группа частных перевозчиков.

Липчан ждет повышение платы за проезд: с такой инициативой к регулятору, в областное управление потребрынка и тарифов, обратилась группа частных перевозчиков. Они мотивировали свою просьбу ростом цен на топливо, запчасти, иные расходники, а также необходимостью повышения зарплат водителям.

Сегодня с представителями перевозчиков, в том числе МУП «Липецкпассажиртранс», встретился вице-мэр Липецка Николай Дергунов. Предприниматели выложили и.о. главы города те же аргументы, что и правительству области.

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— По сравнению с декабрем прошлого года цена на солярку выросла на 10%. Это очень много. На запчасти цена выросла на 15-30%. Если говорить о штатах, то перевозчикам в среднем не хватает 25% водителей, — сообщили Николаю Дергунову предприниматели.

Эти заявления подтвердил председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов. Он даже свел в специальный слайд динамику роста цен в отрасли.

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— Дела в сфере пассажирских перевозок все хуже. Мы не можем конкурировать по росту зарплат с АПК и грузоперевозками, — сказал один из перевозчиков.

Председатель департамента транспорта заметил, что тарифы на проезд в Липецке не такие уж и высокие по сравнению с другими городами ЦФО. Например, в Смоленске поездка за наличные обойдется в 28 рублей. В Брянске, Костроме, Твери за проезд платят 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34. Даже в Ельце, в городе, который меньше Липецка в пять раз, за проезд платят 26 рублей: тарифы там поднимали в конце прошлого года и уже в июне перевозчики намерены выйти в правительство области с предложениями на еще одно повышение — на два рубля сверху.

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Николай Дергунов был вынужден согласиться с тем, что рост тарифов — вынужденная мера для удержания на плаву сферы пассажирских перевозок. «Мы подошли к критической черте. Дальше — просто развал отрасли. И это катастрофа для жителей города». В то же время вице-мэр обратил внимание на то, что городская администрация не намерена закрывать глаза на антисанитарию в общественном транспорте и срывах рейсов по необъективным причинам.

— По этим причинам в прошлом году мы отказались от услуг нескольких перевозчиков, — добавил Николай Дергунов.

И.о. главы Липецка обратил внимание предпринимателей на две задачи, которые требуют времени для решения. На необходимость привлечения молодежи в отрасль и на обновление парка. Если говорить о штатах перевозчиков, то бизнес мог бы взаимодействовать со школами, где можно популяризировать работу профессиональных водителей и колледжами, в которых их готовят.

— Вы можете выплачивать студентам целевые стипендии, чтобы закрепить для них рабочие места. Это — поручение губернатора. Не надо забывать, что сейчас идет жесточайшая борьба за кадры рабочих специальностей.

Больной темой вице-мэр назвал отсутствие кондиционеров в общественном транспорте. Ими оснащены 70% муниципальных и лишь 5% автобусов частных перевозчиков. Сейчас правительство РФ работает над льготными программами приобретения техники в лизинг, но пока их нет, нужно позаботиться о том, чтобы в маршрутках хотя бы открывались форточки и люки для проветривания.

P.S. По данным GOROD48, перевозчики предлагали поднять тариф на три рубля за наличный расчет и по безналу, но региональное управление потребрынка и тарифов согласилось увеличить цену проезда на два рубля.
плата за проезд
тарифы
транспорт
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Комментарии (40)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
1 минуту назад
После 19.00 с железнодорожного вокзала не уехать в сторону 10 микрорайона, 359 почему то после 18.00 не ходит, 378 через час промежуток. Безобразие.
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Правдоруб
2 минуты назад
Посадить в сарай называемый маршрутным автобусом и покатать вместе с руководством города и области денёк в часы пик без кондиционера ! Что слабо прокатится ?
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Гость
2 минуты назад
Цены повышаете, а транспорт плохо ходит. После 20.00 никуда не добраться. График движения автобусовьникто из водителей не соблюдает. То около часа стоишь, то в интервале 5 минут едут. Обращалась на прямую линию к президенту. И что? Администрация 1000 причин нашла в объяснение указанных причин. А воз и ныне там...
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Дерьян
4 минуты назад
Ужас стабильности.
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Скоро
8 минут назад
Чем обосновано? В прошлый раз обещали что все водители буду в форме работать
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Пушкин
10 минут назад
Конечно на запчасти денег не хватает. Хлам накупили частники и колотят его за страховки, а с жалобами на нехватку денег в администрацию в карман горожан. Какой проезд - такая и оплата! Переколотили все автобусы, ДТП каждую неделю! Вот пусть купят новые по дате выпуска, а не по дате покупки, вот тогда и о повышении цен можно разговаривать. А водители не идут по причине низкой з/п и условий труда.
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Елена
11 минут назад
379 маршрут очень редко ездит," к тому-же" с коляской, не зайти в областную больницу езжу с сыночком с пересадкой, так как в 379 я не могу занести коляску.
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Кстати
14 минут назад
На Опытную транспорт плохо ходит.Особенно 11 автобус.Когда на Взлетный будет ходить транспорт?Такси очень дорого.Убрать коммерческий транспорт вообще,толку от него нет.У инвалидов и пенсионеров проезд должен быть бесплатным,как в нормальных городах.
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Гость
27 секунд назад
Администрация говорит у нас нет "коммерческого транспорта". А какой он тогда?
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Людмила
5 минут назад
школьникам тоже можно бесплатный проезд сделать, дети в школу, на тренировки ездиют.
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407 маршрут
16 минут назад
А проезд до Грязей должен стоить 100 рублей. Мы об этом давно говорим
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Ага
12 минут назад
Ничего не треснет?50 руб достаточно.
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крик души
17 минут назад
а на Опытную не доехать ни днем, ни ночью, это было всегда. Самый поганый район, прожила там очень долго.
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