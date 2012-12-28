Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Центральном пляже утонул 16-летний парень
Происшествия
20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста
Происшествия
Жители деревни в Липецком районе задыхаются от навозной вони
Общество
В квартире на улице 9 микрорайон горел диван
Происшествия
Черный дым над Тракторным: горят «ГАЗель» и мусор
Происшествия
Погибший на пляже подросток плохо плавал и имел проблемы с сердцем
Происшествия
На улице 9 микрорайон горит квартира
Происшествия
Почти автомобильный анекдот: на улице Первомайской столкнулись два мотоцикла
Происшествия
«Все даже слишком хорошо, чтобы быть правдой»
Общество
Администрация Становлянского округа сообщила о гибели на СВО двоих земляков
Общество
Читать все
20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста
Происшествия
Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
Происшествия
Липчанин хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия
В субботу – сухой закон
Общество
«ГАЗель» и трёхосный прицеп сгорели вчера на улице Краснозаводской
Происшествия
Сегодня в Липецке: родители не волнуются за ЕГЭ детей, расплачиваться в магазине улыбкой головы лишь 6%
Общество
На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)
Общество
Впервые за несколько последних лет вода в реке Воронеж в Липецке пригодна для купания
Общество
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Происшествия
В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня
Происшествия
Читать все
Политика
216
19 минут назад

На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)

До окончания срока подачи документов в конкурсную комиссию по выборам мэра Липецка осталась неделя. Несмотря на это, заявление об участии в выборах только одно: 29 мая на своей конференции его сделал горком КПРФ.

Коммунисты выдвинули на выборы первого секретаря горкома и депутата областного Совета Николая Быковского.

В существующих реалиях для участия в конкурсе на должность мэра Липецка выдвижения от партии не требуется: подать документы в конкурсную комиссию при определённых условиях может любой житель города.

— КПРФ — это партия, поэтому все решения мы принимаем сообща. На конференции горкома помимо других вопросов было принято решение об участии в конкурсе по выборам мэра, — объяснил эту коллизию Николай Быковских.

Для участия в выборах кандидаты должны предоставить конкурсной комиссии, а затем и сессии горсовета, которая и решает, кто станет мэром, концепцию социально-экономического развития Липецка на пять лет.

— Программа готова, так как мы не раз участвовали в выборах. Наша программа продиктована правдой жизни, —сказал Николай Быковских.

Отделения других парламентских партий выдвигать кандидатов на выборы не собираются.

— Отменой прямых выборов мэра власть создала себе проблемы — никто не хочет участвовать в конкурсе, — сказала председатель регионального отделения партии Справедливая Россия — За Правду Лариса Ксенофонтова.

Лариса Ксенофонтова напомнила о выборах мэра в 2015 году. Тогда кандидату партии власти Сергею Иванову оппонировали 12 претендентов на должность. В том числе Кандидат от «Справедливой России» Владимир Столповский.

— Мы не считаем участие в конкурсе целесообразным. На последней сессии облсовета инициативу ЛДПР о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов не поддержали. В городском Совете депутатов от «Единой России» почти 100%. Быть статистами нет смысла, — заявил координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

«Есть открытая процедура подачи документов, и каждый желающий может это сделать. Решением президиума Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» будет поддержан один из претендентов на данный пост (при условии, что он не является членом другой партии)», — сообщили в пресс-службе Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, срок подачи документов в конкурсную комиссию заканчивается 6 июня. После этого комиссия должна выбрать двух кандидатов из которых на сессии горсовета депутаты выберут мэра.
выборы мэра
0
0
0
1
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru