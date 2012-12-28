На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)

До окончания срока подачи документов в конкурсную комиссию по выборам мэра Липецка осталась неделя. Несмотря на это, заявление об участии в выборах только одно: 29 мая на своей конференции его сделал горком КПРФ.

Коммунисты выдвинули на выборы первого секретаря горкома и депутата областного Совета Николая Быковского.В существующих реалиях для участия в конкурсе на должность мэра Липецка выдвижения от партии не требуется: подать документы в конкурсную комиссию при определённых условиях может любой житель города.— КПРФ — это партия, поэтому все решения мы принимаем сообща. На конференции горкома помимо других вопросов было принято решение об участии в конкурсе по выборам мэра, — объяснил эту коллизию Николай Быковских.Для участия в выборах кандидаты должны предоставить конкурсной комиссии, а затем и сессии горсовета, которая и решает, кто станет мэром, концепцию социально-экономического развития Липецка на пять лет.— Программа готова, так как мы не раз участвовали в выборах. Наша программа продиктована правдой жизни, —сказал Николай Быковских.Отделения других парламентских партий выдвигать кандидатов на выборы не собираются.— Отменой прямых выборов мэра власть создала себе проблемы — никто не хочет участвовать в конкурсе, — сказала председатель регионального отделения партии Справедливая Россия — За Правду Лариса Ксенофонтова.Лариса Ксенофонтова напомнила о выборах мэра в 2015 году. Тогда кандидату партии власти Сергею Иванову оппонировали 12 претендентов на должность. В том числе Кандидат от «Справедливой России» Владимир Столповский.— Мы не считаем участие в конкурсе целесообразным. На последней сессии облсовета инициативу ЛДПР о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов не поддержали. В городском Совете депутатов от «Единой России» почти 100%. Быть статистами нет смысла, — заявил координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.«Есть открытая процедура подачи документов, и каждый желающий может это сделать. Решением президиума Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» будет поддержан один из претендентов на данный пост (при условии, что он не является членом другой партии)», — сообщили в пресс-службе Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия».Напомним, срок подачи документов в конкурсную комиссию заканчивается 6 июня. После этого комиссия должна выбрать двух кандидатов из которых на сессии горсовета депутаты выберут мэра.