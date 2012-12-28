Ночью и утром красный уровень вводился в нескольких округах Липецкой области

Сегодня ночью красный уровень - угроза атаки БПЛА вводился для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского округов. И ночью же был отменен.Рано утром красный уровень вводили для Краснинского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского округов и Лев-Толстовского района. В 06:04 воздушную угрозу отменили.