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Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Происшествия
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сегодня, 08:39
Ночью и утром красный уровень вводился в нескольких округах Липецкой области
Рано утром красный уровень вводили для Краснинского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского округов и Лев-Толстовского района. В 06:04 воздушную угрозу отменили.
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