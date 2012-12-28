«Что получит конкретный липчанин от появления у мэра седьмого заместителя?»

На профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты со скрипом дали добро на изменение штатной структуры городской администрации.

Сегодня самый молодой и по возрасту, и по стажу работы в мэрии Липецка руководитель, и.о. председателя департамента экономического развития Мария Соловьева, должна была представить отчет мэра Евгении Уваркиной по итогам работы городской администрации членам комиссии горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике. Со своей задачей 29-летняя чиновница справилась за минуту, сообщив, что перед депутатами глава Липецка отчитается лично на ближайшей сессии, которая состоится 4 июня.Потом слово получил один из немногих долгожителей мэрии, начальник отдела контроля и проверки исполнения управления внутренней политики Виктор Якимец. Он сообщил о том, что главе Липецка понадобился еще один, седьмой по счету заместитель. Этот вице-мэр будет курировать департамент развития территории и два управления: внутренней политики, а также муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий. Годовое денежное содержание еще одного зама обойдется в 1,5 млн рублей.— Что получит конкретный липчанин за эти деньги? — спросил у Якимца депутат Игорь Подзоров.— Более эффективное управление деятельности городской администрации. Социальной блок будет работать лучше, — ответил чиновник.Депутат Светлана Бессонова отметила, что сегодня мэрии больше нужна должность первого заместителя, чем простого седьмого зама. Она заявила, что у мэра Липецка всегда был первый заместитель, который курировал работу других заместителей, начиная с Валерия Федорова на первом сроке Михаила Гулевского:— И все было на высоком уровне. А что происходит сейчас, я не могут этого понять. Вспоминается известная басня Крылова: А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»— Именно Федоров, кстати, придумал нынешнюю структуру. С течением времени изменялось разве что количество заместителей мэра, — сказал Виктор Якимец.Чиновник отметил, что в Липецке в прошлом году должность первого заместителя главы города вычеркнули даже из Устава города. Если говорить о соседях Липецка по Центральному Черноземью, то у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. Четыре у главы администрации Тулы. Первого вице-мэра нет наряду с Липецком только в Смоленске.— И толку нет! Может, я и ошибаюсь, конечно, но в администрации каждый департамент работает сам по себе. Я всякий раз наблюдаю, как один департамент валит вину на другой! — не унималась Светлана Бессонова.— Глава города все замкнула на себя. Пока мы видим, что без первого заместителя пока все сложно, — добавила спикер Евгения Фрай.— Хромает исполнение наказов избирателей. Хотелось бы, чтобы предложенное вами изменение структуры администрации пошло нам на пользу. Иначе в другой раз мы не пойдем вам навстречу, — поставил точку в дискуссии заместитель председателя депутатской комиссии Станислав Каменецкий.— В моем округе по программе «Мой двор» в прошлом году работы по двум попавшим в нее адресам так и не начались. Работы перенесли на этот год. Но уже май заканчивается, а подрядчика в этих двух дворах пока не видели. Что мне сказать на это избирателям? — спросил депутат Олег Косолапов.— Что подрядчика привлекут к ответственности, — ответил заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров.— Жителям не это важно знать. Им нужен результат — благоустроенный двор! — выразил неудовольствие услышанным депутат Олег Косолапов.Кстати, о наказах избирателей. Алексей Тихомиров сообщил депутатам, что в 2023 году в полном объеме было выполнено 160 наказов из 280. 46 исполнено частично, 16 — не выполнены вовсе, а исполнение 58 перешло на этот год. В 33 случаях благоустройство сорвали подрядчики, в 22 помешала не та погода, в 46 была нарушена этапность выполнения работ, в шести — не хватило средств.Начальник экспертно-аналитического отдела горсовета Олег Горбунов сообщил депутатам, что наказы избирателей по итогам прошлого года были выполнены в полном объеме на 55%. И это уже хорошо, ведь по итогам 2022 года они были исполнены всего на 15,4%!