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сегодня, 11:59
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Организатор свадьбы заплатит невесте более 400 тысяч рублей компенсации за пустые столы

Свадьба не пела и не плясала, а практически голодала. А невесте пришлось стыдливо оправдываться перед гостями.

Как сообщает РИА Новости, суд в Липецкой области обязал предпринимательницу выплатить клиентке крупную компенсацию из-за грубого нарушения условий договора на обслуживание свадебного торжества.

Девушка заранее оплатила почти 130 тысяч рублей за питание 47 гостей, договорившись о полноценном меню с закусками, горячим, фуршетом и работой трех официантов. Однако в день праздника вместо обещанных блюд на столах оказались лишь вода, виноград и не заказанные тарталетки. Горячее принесли с серьезным опозданием и не всем, а чайная зона полностью отсутствовала.

Самостоятельно купленные невестой продукты для нарезок так и не были поданы и в итоге испортились. Из-за часового сдвига графика мероприятия сократилось время работы ведущего, что нанесло организаторам прямой ущерб в 7,5 тысячи рублей. По словам истицы, ей пришлось «испытывать стыд» и постоянно извиняться перед приглашенными за пустые столы.

После отказа ответчицы вернуть средства добровольно дело дошло до суда. В итоге с предпринимательницы взыскали стоимость некачественных услуг, неустойку, реальные убытки, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. Общая сумма выплат вместе с судебными издержками превысила 400 тысяч рублей.
права потребителей
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
11 минут назад
Срамота то какая. Я б со стыда сгорел. Невесте за принципиальность респект. Молодец
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Круто
14 минут назад
Только сейчас обратила внимание - потратила 130 тыр, а отсудила 400. Ещё и 270 тыс "сверху". Предприниматель не знала, с кем связывается. Знала бы, всё бы сделала, как оговорено, ещё бы и торт в подарок испекла. Даже догадываюсь, за кого она замуж вышла....
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Странно
19 минут назад
Что всё было пущено на самотёк. Кухню должен был кто-то из родственников контролировать. Какие блюда и сколько и отпущено, когда и как подана нарезка, и так далее. Контроль должен быть всегда.
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Гостья
29 минут назад
А у меня свадьба была у меня дома. Гостей было немного и я готовила сама, и уток с яблоками и картофелем, и салаты, и котлеты, и заливное, и рыбу, и даже большой торт сама испекла. Были фрукты и огромный арзуз, килограммов на 15. Все гости были сыты и довольны. Правда, я готовлю очень хорошо. Ни в одном ресторане так не накормят. Мне неоднократно предлагали там работать.
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Липецкие басни
34 минуты назад
Когда у меня была свадьба, гостям то весело было, а я сидел и думал когда же этот дурдом закончится! И так 3 дня, на третий день ещё родня подъезжала из других городов! Вобщем жуть, лучше бы в кафе, несколько человек, собрались и тихо посидели!
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Гость
55 минут назад
То что невеста покупала продукты для нарезки говорит ,что полноценного меню там не было.
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Да ладно,
26 минут назад
сейчас договариваться с организаторами и привозят свои продукты, какие и сколько нужно, если остаётся забирают. Обычная практика. Я даже свойский самогон привозил, все были в восторге, весь попили и требовали ещё, потом нехотя водку начали пить.
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У меня
58 минут назад
Свадьба была в деревне,целых два дня,гостей много.Потом ещё мясо тушили и ели целую неделю.Не спорю кафе куда приятнее и менее хлопотно,но все продукты в своем доме и не стыдно перед гостями.
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Надо
сегодня, 14:03
В селе гулять,дома.Всегда картошка пюре,огурчики, и флакон самогона.Счастья Вам молодожёны!
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Гость
сегодня, 13:58
Требую продолжения банкета!
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Липецкий Вася
сегодня, 13:55
Свадьбу повторить с новым закусоном и новым мужем!
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