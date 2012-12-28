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Общество
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сегодня, 11:59
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Организатор свадьбы заплатит невесте более 400 тысяч рублей компенсации за пустые столы
Свадьба не пела и не плясала, а практически голодала. А невесте пришлось стыдливо оправдываться перед гостями.
Девушка заранее оплатила почти 130 тысяч рублей за питание 47 гостей, договорившись о полноценном меню с закусками, горячим, фуршетом и работой трех официантов. Однако в день праздника вместо обещанных блюд на столах оказались лишь вода, виноград и не заказанные тарталетки. Горячее принесли с серьезным опозданием и не всем, а чайная зона полностью отсутствовала.
Самостоятельно купленные невестой продукты для нарезок так и не были поданы и в итоге испортились. Из-за часового сдвига графика мероприятия сократилось время работы ведущего, что нанесло организаторам прямой ущерб в 7,5 тысячи рублей. По словам истицы, ей пришлось «испытывать стыд» и постоянно извиняться перед приглашенными за пустые столы.
После отказа ответчицы вернуть средства добровольно дело дошло до суда. В итоге с предпринимательницы взыскали стоимость некачественных услуг, неустойку, реальные убытки, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. Общая сумма выплат вместе с судебными издержками превысила 400 тысяч рублей.
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