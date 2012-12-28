После 20 лет розыска задержан подозреваемый в двойном изнасиловании 80-летней женщины

СУ СК России по Липецкой области установил подозреваемого в изнасиловании и ограблении 80-летней жительницы села Казинка Грязинского района. Во время совершения преступления задержанному было 15 лет.



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По данным следствия, 19 февраля 2004 года подозреваемый, которому тогда было 15 лет, в поисках металлолома пришел к дому одинокой жительницы села Казинка Грязинского района. 80-летняя хозяйка дома с порога стала прогонять непрошенного гостя. Однако парень забежал в дом и, применив физическую силу, изнасиловал женщину. 23 февраля он еще раз проник в дом женщины, на этот раз через незапертую дверь, и вновь изнасиловал хозяйку. Из дома он забрал дубленку и часы.Женщина обратилась к правоохранителям и обвинила в насилии и ограблении соседа и его несовершеннолетнего сына. Однако экспертиза следов биологического происхождения показала, что сосед и его сын к преступлениям не причастны, после чего расследование уголовного дела об изнасиловании и грабеже было приостановлено.«Совершенное в условиях неочевидности преступление длительное время оставалось нераскрытым, какой-либо информации о лице, его совершившем, не имелось. Однако работа специально созданной в следственном управлении аналитической группы, в составе которой следователи и криминалисты регионального СКР, оперативные сотрудники полиции, по установлению личности преступника дала положительные результаты. В ходе дополнительного изучения уголовного дела принято решение об очередной проверке имеющихся вещественных доказательств и следов преступления с использованием новейших методов ДНК-исследования.В результате проверки по федеральной базе данных геномной информации генотипического профиля неустановленного лица, чей биологический материал был обнаружен 20 лет назад, выявлено совпадение с генетическим профилем жителем Липецка, ранее восемь раз судимого, в том числе за аналогичное преступление, кражи и грабежи», — сообщили в областном управлении СК.Задержанный рецидивист во всем признался и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия.