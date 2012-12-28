Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Происшествия
419
сегодня, 09:32
6
40-летний житель Добровского района сжег автомобиль 19-летнего родственника
Машина сгорела дотла возле дома.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, поводом для агрессии стала давняя вражда между мужчиной и его молодым родственником.
Решив проучить юношу, подозреваемый 29 августа пробрался к месту стоянки машины и поджег ее. Огонь быстро распространился, полностью уничтожив «ВАЗ-2107».
Точный размер причиненного материального ущерба сейчас устанавливают эксперты.
На время следствия с поджигателя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
0
0
0
2
5
Комментарии (6)