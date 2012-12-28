Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд
Общество
Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация
Общество
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Происшествия
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек
Общество
Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек
Общество
19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников
Происшествия
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Общество
Боевая часть беспилотника в Ельце перевезена на спецполигон
Происшествия
В Липецкой области онлайн проголосовали 55% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей
Общество
Читать все
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
40-летний житель Добровского района сжег автомобиль 19-летнего родственника
Происшествия
Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
Общество
В августе дешевели овощи и яйца, дорожал сахар
Общество
В Липецкой области — второй день выборов
Общество
В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Общество
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Происшествия
БПЛА уничтожены над Липецкой областью
Происшествия
Ночью и утром красный уровень вводился в нескольких округах Липецкой области
Происшествия
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Общество
Читать все
Происшествия
419
сегодня, 09:32
6

40-летний житель Добровского района сжег автомобиль 19-летнего родственника

Машина сгорела дотла возле дома.

Следователем Добровского отдела полиции возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), который сжег машину своего 19-летнего родственника.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, поводом для агрессии стала давняя вражда между мужчиной и его молодым родственником.

Решив проучить юношу, подозреваемый 29 августа пробрался к месту стоянки машины и поджег ее. Огонь быстро распространился, полностью уничтожив «ВАЗ-2107».

Точный размер причиненного материального ущерба сейчас устанавливают эксперты.

На время следствия  с поджигателя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
поджог
0
0
0
2
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
14 минут назад
Ну , что- проучил ?Теперь и машину оплати и срок тяни и ....
Ответить
в результате
19 минут назад
На дорогах стало хоть немного, но спокойнее и безопаснее..
Ответить
У нас
37 минут назад
В Сселках многих уже достали эти музыканты по вечерам и ночам.
Ответить
Ссёлки
50 минут назад
Если сжёг из за музыки,то мужик молодец.
Ответить
Версия
сегодня, 10:09
Может достал всех своей музыкой и рёвом глушителя.
Ответить
q
сегодня, 09:49
А на вид, автомобиль остался автомобилем.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить