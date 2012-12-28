40-летний житель Добровского района сжег автомобиль 19-летнего родственника

Машина сгорела дотла возле дома.

Следователем Добровского отдела полиции возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), который сжег машину своего 19-летнего родственника.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, поводом для агрессии стала давняя вражда между мужчиной и его молодым родственником.Решив проучить юношу, подозреваемый 29 августа пробрался к месту стоянки машины и поджег ее. Огонь быстро распространился, полностью уничтожив «ВАЗ-2107».Точный размер причиненного материального ущерба сейчас устанавливают эксперты.На время следствия с поджигателя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.