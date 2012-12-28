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33 минуты назад
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Надо успеть: до запуска нового трамвая осталось 20 дней

Как только заработает пока еще укороченный маршрут №2, концессионер начнет демонтировать старые опоры контактной сети и благоустраивать прилегающую к путям территорию.

Итак, все остается в силе: как ранее сообщал GOROD48, 20 июня концессионер, «Мовиста Регионы» должен сдать мэрии участок обновленных трамвайных путей от депо на улице Московской до остановки «Памятник танкистам». Если не случится форс-мажоров, то в этот день новые трамваи повезут по новым рельсам пассажиров.

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Эту договоренность GOROD48 сегодня подтвердил заместитель гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Николай Петров. А председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов добавил, что уже, возможно, на следующей неделе пройдет технический запуск трамваев на первой модернизированной ветке. Для этого, кстати, с 25 мая по 6 июня в Липецке остановили движение трамваев по последнему работающему маршруту («Кольцо 9 микрорайона–Центральный рынок»): строится новый выезд из депо взамен демонтированного старого.

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К 20 июня должна быть построена и вся инфраструктура маршрута №2 помимо уже уложенных 9,1 км пути: контактная сеть, переезды и переходы через рельсы, платформы для пассажиров. Но пока без благоустройства прилегающей к путям территорию.

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— Это классическая трамвайная история. Она о необходимости минимизировать время отсутствия электротранспорта, скорее вернуть трамвай людям. Этот объект в первую очередь должен быть безопасным для пассажиров. Остальное — позже. Из практики следует, что сначала устанавливают новые опоры контактной сети, а потом, после пуска трамваев, демонтируют старые. На старых, кстати, могут быть уличные светильники, кабели спецсвязи — с этим мы столкнулись в Курске, например. А это — зона интересов людей в погонах. Когда они разрешат снять старые опоры, тогда мы это и сделаем. Порядок такой: ставим все новое и запускаем, после демонтируем то, что не нужно и благоустраиваем прилегающую территорию, — сказал Николай Петров.

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После запуска трамвая-«двойки» все концессионер сосредоточится на завершении строительства ветки через Октябрьский мост к промзоне района Тракторного. По ней раньше ходил маршрут №1к: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова».

— Эту ветку запустим к концу года. Мы подведем новые пути и контактную сеть с двух сторон к Октябрьскому мосту, где силами МУП «Городской электротранспорт» будут отремонтированы старые пути. И пустим по этой ветке трамваи. И, конечно, будем ждать строительства нового моста рядом с существующим. Кстати, эта ситуация не уникальна для России, а мы работаем еще и в Курске, Перми, Ярославле и Красноярске. Мы уже столкнулись во время модернизации сетей с необходимостью капремонта путепроводов или строительства новых. И не всегда эти вещи можно свести воедино, — говорит представитель концессионера.

Евгений Чекрыжов подтверждает, что проектно-строительная документация на возведение нового Октябрьского моста уже готова, и что в июне департамент градостроительства и архитектуры передаст ее на госэкспертизу.

А еще GOROD48 выяснил, что мэрия решила сохранить трамвай в Левобережном районе. Мы уже сообщали, что в концессию не попало обновление ветки, по которой ходили трамваи маршрута №5 до стана-2000 (его заменили электробусами). Так вот, старые рельсы, по которым ходили трамваи этого маршрута по переулку Бестужева, улицам Ферросплавной и Алмазной, демонтировать не будут. Пути отремонтируют и по ним снова пустят вагоны — от старого заводоуправления, где под это реконструируют существующее разворотное кольцо. Но, к сожалению, по ветке поедут старые трамваи — новые по существующим путям не разрешает использовать концессионер. Впрочем, с учетом того, что их будет немного, у механиков, слесарей и электриков МУП «Городской электротранспорт» появится возможность из трех старых вагонов сделать один более-менее сносный в эксплуатации.

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Но 24-летний Илья Гусаров, водитель первого класса, 12-й в прошлогоднем Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, намерен ездить на новой машине.

— В общем представлении вагоновожатый — это женская профессия. Что заставило вас стать водителем трамвая?

— Случайность. Как-то мимо меня и моего друга проехал трамвай, а его водителем был мужчина. Мой товарищ взял меня на слабо, сказал, что эта работа не по мне. А как раз тогда в МУПе объявили набор на водителей. Он от моего имени позвонил по объявлению и записался на собеседование. Мне пришлось идти. На собеседование я пошел, конечно, ради хохмы. Но остался, прошел обучение и мне понравилось, я понял, что это мое. И вот уже четвертый год вожу трамваи, — ответил Илья Гусаров.

По его словам, то, что водитель трамвая — женская профессия, стереотип. Гусаров говорит, что в Европе это и по сей день мужеская работа. «В Советском Союзе она стала преимущественно женской из-за Великой Отечественной войны, когда мужчин забрали на фронт, а их место заняли женщины». Новую технику он уже освоил и ждет не дождется, когда выедет на новом трамвае из депо на маршрут.

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Представители концессионера сообщили GOROD48, что уже в конце этого года, вероятно, начнется строительство новой ветки по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе, а также перекладка путей по улицам Московской, Циолковского и Терешковой до Центрального рынка.

— Нас держат сетевые организации. Сейчас они заканчивают формирование проектно-сметной документации на вынос сетей из мест проведения работ. Также были проблемы с несколькими земельными участками, оказавшимися в частной собственности. Пришлось немного менять трассировку новых путей. Так что к концу 2025 года, согласно планам, мы должны закончить модернизацию трамвайного сообщения в Липецке, — сказал Николай Петров.
трамвай
концессия
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Комментарии (1)

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Оля
53 секунды назад
Трамвай это здорово. 1 вагон это как 3 большие автобуса может вывозить огромные пассажира потоки без пробок. Обязательно нужно брать новый районы 27-ой Европейский, 28-мой в кольцо что бы вывозить металлургов минуя центр города.
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