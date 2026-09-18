В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском

Команда «Четырех сезонов» узнала, в каких городских прудах ловится рыба.

В центре Липецка и в его «старых» районах расположены несколько прудов. Самый известный и древний из них — ровесник Липецка Комсомольский. Между 15-м микрорайоном и улицей Папина есть пруд под названием «Кирпичка», а за железнодорожным вокзалом — каскад из трёх прудов, которые в народе называют, если по порядку, от Опытной станции до улицы Тельмана: Солдатский, Цыганский, Круглый. И во всех этих прудах достаточно неплохо ловится рыба. Какая именно и на что, нам рассказали местные рыбаки.Несколько последних лет Комсомольский пруд был просто грязной ямой — сначала латали его чашу и чистили дно, потом пруд слили для реконструкции моста на Плехановском спуске и наполнили только в мае, поэтому мы изрядно удивились, когда заметили на его берегах людей с удочками — откуда рыба?Классически в таких водоёмах рыба появляется из икринок, принесённых птицами на лапках. Но рыбаки таскали карасиков с ладошку, такой не смог бы вырасти из икринок за месяц-два. Оказалось, ларчик открывается просто. По мнению заместителя директора заповедника «Галичья гора» Владимира Сарычева, карась мог перезимовать в иле на дне пруда, или же рыба жила в отстойнике перед мостом на Плехановском спуске, в котором всегда есть вода и где карась кишит.— Скорее всего, рыба попала в пруд именно из отстойника — в мае, когда Комсомольский наполняли водой, — заключил Владимир Сарычев.Выловленного из пруда карася один из рыбаков, Валерий, отдаёт своему коту.— Мой кот простой, дворовый, ест карася с удовольствием и не жалуется.А вот Костя, молодой человек, который работает по соседству — в здании на Театральной, отпускает рыбу обратно в пруд.— У меня удочка стоит в кабинете, я хожу сюда расслабиться — после работы или в обед на полчасика. Даже психологи говорят: рыбалка — лучший вид релаксации. Я и в выходные хожу на рыбалку — на Воронеж или на Силикатные озёра; иногда с друзьями ездим на Дон. Здешнюю рыбу я всегда отпускаю, рыбачу по принципу «Поймал — отпусти». Вот сегодня поймал с десяток карасиков, всех отправлю назад в пруд.Кстати, рыба в этих водоёмах водится разнообразная. Наш коллега, известный липецкий радиоведущий Алексей Кузьмин, кроме того, что хороший журналист, ещё и рыболов-спортсмен, спортивный судья 1 категории, перечислил два десятка видов:— Самая распространённая рыба в Воронеже — карась; также водятся карп, толстолобик, плотва, лещ. Из хищников — окунь, щука, судак, сом. Река Дон поинтереснее: там есть наш эндемик ёрш-носарь, или по-местному бирюк, чехонь, подуст, жерех, голавль; есть и краснокнижная рыба — вырезуб, шемая, стерлядь.Ну а нам, не экспертам, а так себе рыбакам, достаточно Комсомольского пруда. Тем более что место это историческое.Пруд существует с 1703 года, когда реку Липовку перекрыли дамбой (сейчас она часть дороги в конце Петровского спуска) строители железоделательного завода. На заводе благодаря энергии воды выделывали пушки и ядра. Когда липские заводы остановились, зачах и пруд — когда-то в нём даже коней купали и мыли пролётки, ведь на нынешней Театральной площади, ранее Вознесенской и Красной, находилась биржа извозчиков.Свой нынешний вид пруд получил после реконструкций XX века — первой, в 50-х годах, когда шефство над ним взяли комсомольцы, отчего и его современное название, и второй — в начале 70-х. Во время первой реконструкции берега пруда обложили бутовой кладкой, соорудили балюстраду по всему его периметру и установили парковые скульптуры — спортсменов, во время второй — бутовую кладку заменили бетонные стены, а балюстраду и обветшавшие скульптуры снесли.Так, вспоминая историю пруда, мы поймали пять карасей — трёх совсем маленьких, аквариумного размера, и двух — с ладошку, вполне годных на таранку. По принципу «Поймал — отпусти» наш карась вернулся обратно в исторический пруд.В 40 минутах ходьбы от Комсомольского пруда находится каскад привокзальных прудов — на самом деле связанных между собой протоками запруд на реке Студёновке. По словам краеведа Александра Клокова, в 1864–1868 годах во время строительства железной дороги и станции в Липецке русло реки в её истоке было разделено запрудами на три части, и использовались они для заправки паровозов водой. У всех трёх водоёмов есть народные названия. Первый от Опытной станции — Солдатский: говорят, сюда водили строем купаться стройбатовцев с Трубного завода и близлежащих строек; следом за ним — Цыганский, так как напротив него в нескольких домах жили представители этой национальности; и третий — Круглый. Почему круглый — непонятно. Пруд вовсе не имеет форму окружности, он продолговатый, причём самый длинный из трёх. Может, в XIX веке, когда строился первый липецкий вокзал, он круглым и был, а за полторы сотни лет форма изменилась.Если закрыть глаза на многочисленные кучи мусора на берегах, то эти пруды при должном уходе были бы чудо как хороши! На Круглом есть даже островок цветущих до сих пор кувшинок-нимфей. Их лет двадцать назад, по словам липецкого биолога, в то время специалиста «Зеленхоза» Сергея Глазинова, посадил в пруду его знакомый Владимир. Эти розоватого цвета кувшинки красивы и неприхотливы, их можно сажать на дно водоёмов, и они без проблем переживают зиму.Несмотря на то, что в пруды чего только не сливают, в них живут раки и водяные черепахи. Об этом нам рассказала Надежда Петрякова, удившая рыбу на Цыганском. Она много лет ходит сюда с удочкой с 8-го микрорайона. Ловит для души и иногда угощает уловом местных кошек.— Здесь всякая рыба, начиная с плотвички и кончая сомами. Окунь, щука, карп зеркальный, карп обычный, караси... Недели две назад видела здесь огромного зеркального карпа. Я обомлела — всплывает у камышей такой здоровый, рот открывает.Надежда родом из Пензенской области, из деревни Сухановка. Говорит, рыбалкой увлечена с детства. Много лет живёт в Липецке, вышла замуж за грязинца, и оба оказались заядлыми рыбаками. Но Надежда — фанатичнее мужа. Летом, в выходной, встаёт в два часа ночи и на пруды, на утреннюю зорьку.— Хорошо ловится на красного червя, на опарыша, на тесто, на манку (её варят до липкого состояния и заправляют в шприц, через отверстие которого, выдавливая, обволакивают крючок). Делаю ещё тесто с добавлением аниса.Среди улова плотвиц Надежда показывает щурёнка, рыбаки таких называют карандашами:— Никогда бы не взяла такого малыша, но я его случайно забагрила и поранила. Он не выживет, если отпущу, поэтому отнесу коту.Надежда рассказывает наживочную экономику: в основном в рыбацком магазине покупает опарыша, потому что он стоит 40 рублей за коробочку, тогда как красный навозный червяк — 100 рублей.Ловит рыбу на привокзальных прудах наша собеседница и зимой:— На блёсенку ловлю окушков со льда…Так же в минутах сорока ходьбы и от привокзальных прудов, и от Комсомольского, на участке, окружённом заборами гаражных кооперативов и автосервисов, есть ещё одно место для прекрасной рыбалки — пруд, в народе прозванный «Кирпичка». На картах он обозначен как Кирпичный пруд. Такой тайный водоём, невидимый постороннему глазу. К нему ведёт один подъезд — через улицу Доватора, да и то кривыми дорожками. Незнающий никогда не найдёт. Есть ещё более тайный лаз — между гаражами, в него-то команда «Четырёх сезонов» и протиснулась, чтобы попасть на «Кирпичку». Как раз в этот момент к пруду подъехало такси, и из него вышел мужчина, доставший из багажника спиннинг.Геннадий Костин — таксист и заядлый рыбак. На «Кирпичке» он каждый день.— Работа-то сидячая. Для здоровья не полезная. Поэтому я стараюсь в обед на полчасика, и после работы вечером сюда заглянуть. Разминаюсь и получаю удовольствие.Геннадий Анатольевич повторяет слова нашего собеседника с Комсомольского пруда о рыбалке как релаксации — и забрасывает блесну на середину пруда. А потом проводит для нас урок краеведения:— «Кирпичка» потому, что здесь стоял небольшой кирпичный завод, а при нём карьер, в котором добывали глину. Когда карьер достиг глубины 8–10 метров, в нём забили ключи, так и появился пруд. Всё это было давно, после войны. И я живу давно неподалёку и всю жизнь хожу сюда на рыбалку.Словно в подтверждение глиняной истории пруда, находим на берегу керамическую игрушку, похожую на собачку. Потерял ли её кто-то недавно, или она лежала в земле со времён кирпичного завода?Рыбы в «Кирпичке» много: и карась, и плотва, и щука. В прошлом году Геннадий Анатольевич поймал на спиннинг 25 щук! Бывали экземпляры и по 6, и по 8 килограммов.— Беру не всю. Небольшую отпускаю. Карась бывает крупный попадается, до килограмма и даже чуть больше. Карась ловится на хлеб, на червя похуже. А вода тут чистая, родники не дают ей застаиваться. На вкус рыба — прекрасная. Есть тут и сомик, знаю, что ребята-рыбаки его сюда специально запускают. Как-то попались мне 700–800-граммовые сомята, я сразу же и отпустил. Пусть растут, размножаются.Кстати, практика запускать в водоёмы малька, чтобы размножался, чистил воду и, когда подрастёт, радовал людей, в области существует давно. Буквально на днях Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области отчиталось: за последние пять лет в реку Воронеж и Матырское водохранилище выпущено более четырёх миллионов мальков. Скоро в них выпустят ещё 1,3 миллиона мальков сазана и белого толстолобика. А до 2028 года — ещё четыре миллиона.«Кирпичка» же стоит в очереди на благоустройство. Пруд и его берега вошли в число объектов, которые благоустроят в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды».На берегах «Кирпички» предусмотрен монтаж наружного освещения, оборудование мест для отдыха, пешеходных дорожек, дополнительное озеленение и установка малых архитектурных форм.