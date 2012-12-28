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20 минут назад
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В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына

В правоохранительных органах считают, что женщина случайно приспала малыша, а потом ушла из дома и пропала.

Жуткую историю расследуют региональное управление Следственного комитета РФ: после пропажи 33-летней жительницы Липецка в ее квартире нашли мертвого ребенка.

Женщина ушла из дома 23 мая. В квартире липчанки нашли мертвым ее семимесячного сына. Силовики считают, что женщина случайно придавила малыша во сне (обычно говорят, приспала). Проснувшись и поняв, что ее действия привели к смерти ребенка, она ушла из дома, ее поиски к результатам не привели.

— По биллингу телефона и записям камер уличного наблюдения выяснилось, что женщина направилась к силикатным озёрам. Из дома она ушла в черной майке, светло-голубых леггинсах, светло-голубой джинсовой куртке и белых кроссовках, — сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.

Случаи смерти малышей от удушья в результате придавливания их матерями и другими родственниками не редки. При таких смертях возбуждается уголовное дело по статье 109-й — причинение смерти по неосторожности.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Гость
9 минут назад
А может СВДС, как определили, что "приспала"
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48
9 минут назад
Дорогие папы, бабушки и дедушки! Помогайте новоиспеченным мамам! Ночи без сна даются очень тяжело и приводят к трагедиям
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Зануда 48
9 минут назад
Какой ужас.. Соболезнования родным. Такая трагедия. Малыша и маму хоронить.
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