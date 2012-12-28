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20 минут назад
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В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына
В правоохранительных органах считают, что женщина случайно приспала малыша, а потом ушла из дома и пропала.
Женщина ушла из дома 23 мая. В квартире липчанки нашли мертвым ее семимесячного сына. Силовики считают, что женщина случайно придавила малыша во сне (обычно говорят, приспала). Проснувшись и поняв, что ее действия привели к смерти ребенка, она ушла из дома, ее поиски к результатам не привели.
— По биллингу телефона и записям камер уличного наблюдения выяснилось, что женщина направилась к силикатным озёрам. Из дома она ушла в черной майке, светло-голубых леггинсах, светло-голубой джинсовой куртке и белых кроссовках, — сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.
Случаи смерти малышей от удушья в результате придавливания их матерями и другими родственниками не редки. При таких смертях возбуждается уголовное дело по статье 109-й — причинение смерти по неосторожности.
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